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Утяшева отметила 35-летие в объятиях Воли, а Харламов пришел на вечеринку без Асмус

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Ляйсан Утяшева

Фото: Пресс-служба

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева устроила вечеринку по случаю своего юбилея в одном из московских ресторанов.

«Люблю вас, мои друзья! Спасибо за сюрприз и праздник! Это все ты, Павел Воля P.S. сегодня без ног! Марафон танца в 6 часов», — подписала видео с торжества именинница.

На вечеринку Ляйсан Утяшева приехала на ретро-автомобиле в сопровождении своего супруга, шоумена Павла Воли. Выгладела гимнастка очень эффектно — необычное асимметричное мини-платье она дополнила босоножками Saint Laurent на высоких каблуках. Завершали образ крупные сверкающие серьги-кольца.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Фото: Пресс-служба

Коллега Павла Воли по шоу Comedy Club и давний друг пары Гарик Харламов появился на мероприятии без супруги Кристины Асмус, о разводе с которой он недавно объявил.

Гарик Харламов

Фото: Пресс-служба

Как и героиня вечера, Елена Летучая и Елка выбрали стильные элегантные наряды черного цвета. Телеведущая позировала фотографам в платье в пол с открытыми плечами, а певица отдала предпочтение более игривому платью с разрезом под грудью.

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Ляйсан Утяшева

Фото: Пресс-служба

Также поздравить Утяшеву пришли Маша Федорова, Вячеслав Дусмухаметов, Даша Гаузер, Наталья Рагозина, звезды проекта «Танцы на ТНТ» и многие другие. Развлекала гостей в этот вечер популярная певица Zivert, а Елка исполнила свой хит «Море внутри» для медленного танца Павла и Ляйсан.

Фото и видео: Instagram, пресс-служба

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