Бомбер с купальником и каблуки: Лопес восхитила поклонников стильным дерзким образом

Конечно, такой эффектный кадр не оставил равнодушными многочисленных поклоннив Дженнифер, которые снова отметили, как она роскошно выглядит, вообще не стареет и может дать фору двадцатилетним. «Просто огонь», «Королева!», «Шикарная!!! И это в 50 лет! Не перестаю удивляться», «Суперженщина», «Мне 24, но мне до такой фигуры далеко...», «Ох, стиль 90-х снова с нами. А Дженнифер, как и всегда, прекрасна. Во все времена», «Роскошная», «Стильно и смело! Может себе позволить с такой фигурой», «Каждый раз когда ее увижу, не могу поверить, что ей 50», — пишут они в комментариях.

Отметим, что в свои 50 лет Дженнифер Лопес выглядит едва ли не лучше, чем в 90-е, несмотря на то, что за прошедшие годы у нее за плечами остались три развода, рождение близнецов и много раз разбитое сердце. Почитать подробнее о секретах красоты и стройности звезды можно здесь.