Яркие Марина Зудина с дочкой, стильная Дарья Повереннова и другие звезды открыли фестиваль цветов в ГУМе

В среду, 15 июля, линии московского ГУМа и его внешняя территория наполнились людьми и цветами. Более 200 000 цветов — розовая герань и красная сальвия, оранжевый колеус и сиреневый агератум, лимонный тагетес и белая петунья — украсили здание изнутри и снаружи. Высаживать их помогли известные актеры, телеведущие, музыканты и спортсмены: Ингеборга Дапкунайте, Александр Олешко, Екатерина Стриженова и Виктория Андриянова, Светлана Зейналова, Дарья Повереннова, Алена Чехова и другие.

Марина Зудина пришла на мероприятие с подросшей дочерью Машей, выбрав с ней наряды в едином цветовом и стилевом решении. «Не любить цветы невозможно! Это ярко, это празднично! Возможно, в моем детстве и юности была нехватка цветов: кроме мимозы, тюльпанов и гвоздик больше ничего не было. Поэтому для моего поколения этот фестиваль особенный – здесь огромное количество самых разных цветов и это прекрасно», — поделилась она.