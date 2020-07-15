Яркие Марина Зудина с дочкой, стильная Дарья Повереннова и другие звезды открыли фестиваль цветов в ГУМе
Фото: Пресс-служба
В среду, 15 июля, линии московского ГУМа и его внешняя территория наполнились людьми и цветами. Более 200 000 цветов — розовая герань и красная сальвия, оранжевый колеус и сиреневый агератум, лимонный тагетес и белая петунья — украсили здание изнутри и снаружи. Высаживать их помогли известные актеры, телеведущие, музыканты и спортсмены: Ингеборга Дапкунайте, Александр Олешко, Екатерина Стриженова и Виктория Андриянова, Светлана Зейналова, Дарья Повереннова, Алена Чехова и другие.
Марина Зудина пришла на мероприятие с подросшей дочерью Машей, выбрав с ней наряды в едином цветовом и стилевом решении. «Не любить цветы невозможно! Это ярко, это празднично! Возможно, в моем детстве и юности была нехватка цветов: кроме мимозы, тюльпанов и гвоздик больше ничего не было. Поэтому для моего поколения этот фестиваль особенный – здесь огромное количество самых разных цветов и это прекрасно», — поделилась она.
Фото: Пресс-служба
«Фестиваль цветов в этом году пользуется особой популярностью, потому что все устали уже от карантина и желают хоть как-то вырваться к природе, а тут, в ГУМе, столько цветов! Мне нравится герань, та, которая у фонтана – она отвечает всем требованиям лета 2020», — поделился впечатлениями Андрей Малахов.
Полакомиться легендарным мороженым и сделать селфи на фоне украшенного цветами ГУМа может каждый желающий — фестиваль продлится до 25 августа. Специальная система полива с применением уникальной технологии сохранения влаги обеспечит декорациям свежий вид.
Фото: Пресс-служба
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