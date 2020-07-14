Бесконечные ноги и эффектный купальник: Татьяна Навка показала стильный летний образ

Фолловеры пришли в восторг от стильного наряда спортсменки. «Модница», «Замечательная! Шикарная! Очень круто!», «Нежно-сексапильная», «Очень впечатляет и ваш образ и красота вокруг!», «Ну вы просто огонь», «Сама элегантность», «Черно-белый лебедь», «Татьяна, вы потрясающе выглядите», «Какие длинные ноги. Какой у Вас рост?», «Женственная и элегантная! Татьяна Александровна, Вы невероятны», «Тонко, изыскано, стильно и всегда безупречно», «Красотка!!!» — пишут они в комментариях.

К слову, недавно Татьяна Навка отправилась в путешествие по России. В одной из публикаций фигуристка показала красоты Карелии, на фоне которых она позировала в простом спортивном образе и без макияжа. Реакция фолловеров была неоднозначной: в адрес спортсменки посыпалась критика за слишком «честные» фото.