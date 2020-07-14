Бесконечные ноги и эффектный купальник: Татьяна Навка показала стильный летний образ
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Татьяна Навка сейчас отдыхает в Сочи и публикует в Instagram фотографии из отпуска. На этот раз гимнастка показала эффектный снимок, на котором позирует в стильном образе. Белоснежные широкие брюки с высокой посадкой она дополнила черным асимметричным купальником. Завершили образ большие темные очки и массивная золотая цепь на шее. «Здесь и сейчас!!! #татьянанавка #философияжизни #сочи #лето», — написала она.
Фото: Instagram Татьяны Навки
Фолловеры пришли в восторг от стильного наряда спортсменки. «Модница», «Замечательная! Шикарная! Очень круто!», «Нежно-сексапильная», «Очень впечатляет и ваш образ и красота вокруг!», «Ну вы просто огонь», «Сама элегантность», «Черно-белый лебедь», «Татьяна, вы потрясающе выглядите», «Какие длинные ноги. Какой у Вас рост?», «Женственная и элегантная! Татьяна Александровна, Вы невероятны», «Тонко, изыскано, стильно и всегда безупречно», «Красотка!!!» — пишут они в комментариях.
К слову, недавно Татьяна Навка отправилась в путешествие по России. В одной из публикаций фигуристка показала красоты Карелии, на фоне которых она позировала в простом спортивном образе и без макияжа. Реакция фолловеров была неоднозначной: в адрес спортсменки посыпалась критика за слишком «честные» фото.
Фото и видео: Instagram
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