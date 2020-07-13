Альбина Джанабаева в корсете и кринолине принимает комплименты поклонников

Стройная фигура и моложавый вид позволяют Альбине Джанабаевой ставить смелые эксперименты над образом. На этот раз она примерила наряд дамы — корсет, кринолин, «выбеленный» парик.

«Выезд на ваши праздники: свадьбы, дни рождения, утренники.........#дорого», — пошутила она под фотографией в блоге.