Королева Летиция вышла в свет в дерзком огненно-красном платье 4-летней давности
Фото: Globallook
Летиция вышла в свет в платье огненно-красного цвета от испанского бренда Roberto Terretta, сообщает Daily Mail. Эта модель вошла в коллекцию 2016 года и ждала своего звездного часа в королевском гардеробе несколько лет. В 2019-м монаршая особа выгуляла его дважды — во время визита в Аргентину в марте и на праздновании юбилея газеты «Эль Мундо» в октябре. Одно можно сказать точно: с каждым разом это платье сидит на безупречной фигуре первой леди все эффектнее.
Фото: Globallook
Асимметричный лиф, элегантная длина миди, акцент на талии и броский цвет — выверенная и трижды проверенная формула испанской королевы. В 2020 году образ был дополнен лодочками с прозрачными вставками от Manolo Blahnik и миниатюрным клатчем-минодьером, декорированном в технике «интрекциато» — узнаваемом плетении от Bottega Veneta. Пандемия коронавируса в мире внесла свои коррективы в аутфит королевской семьи: Летиция и Филипп VI не забыли о главных аксессуарах сезона — защитных масках.
Первая леди Испании поддерживает курс на осознанность в моде и продуманный шопинг, поэтому часто дает вторую жизнь старым вещам и хвастается уловами с распродаж в масс-маркете. Рассказываем, каким модным приемам стоит поучиться у Летиции.
Фото: Globallook
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