Королева Летиция вышла в свет в дерзком огненно-красном платье 4-летней давности

Первая леди Испании поддерживает курс на осознанность в моде и продуманный шопинг, поэтому часто дает вторую жизнь старым вещам и хвастается уловами с распродаж в масс-маркете. Рассказываем, каким модным приемам стоит поучиться у Летиции.

Фото: Globallook

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