Звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза поделилась новыми свадебными фото, а муж признался ей в любви

Сразу после бракосочетания Евгения показала нежное фото с мужем, сделанное по пути из загса. В машине влюбленные показывали обручальные кольца, нежно прижавшись друг к другу.

Несколько дней спустя, Лоза опубликовала еще несколько снимков своего торжественного дня.