Звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза поделилась новыми свадебными фото, а муж признался ей в любви

22 августа 35-летняя Евгения Лоза расписалась с актером Антоном Батыревым. Отношения они узаконили через год после знакомства.
Для свадьбы актриса выбрала платье-трансформер с бантом на груди, которое из длинного наряда со шлейфом превратилось в мини-платье.
Сразу после бракосочетания Евгения показала нежное фото с мужем, сделанное по пути из загса. В машине влюбленные показывали обручальные кольца, нежно прижавшись друг к другу.
Несколько дней спустя, Лоза опубликовала еще несколько снимков своего торжественного дня.
Под фотографией новоиспеченный муж признался супруге-красавице в любви: «Любимая и любящая», - написал Антон Батырев под совместным снимком.
«Одна из самых красивых пар кинематографа», «Как я рада, что мои любимые актеры поженились! Здоровьям счастья!!!», «Любви вам счастливой!!! Ура», – поздравили кумиров подписчики.
Антон Батырев до Евгении был дважды женат, у него растет маленький сын. У Евгении было множество романов со знаменитыми мужчинами, но она эти отношения не комментировала.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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