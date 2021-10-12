Собчак, принцесса Диана, Уокер и другие знаменитости, угодившие в страшные ДТП
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Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak
Ксения Собчак
9 октября 2021 года
На днях телеведущая ехала из Сочи в аэропорт. Водитель автомобиля, который вез телеведущую и ее ассистентку, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с другой машиной. В аварии погибла молодая женщина одного из автомобилей, еще один пассажир получил серьезные травмы.
Через несколько часов после аварии Собчак вышла на связь и рассказала, что и сама пострадала в ДТП: у нее сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. «После удара я потеряла сознание. Потом меня вывели из машины», — писала она в блоге.
Общественность тут же разделилась на два лагеря: одни принялись обвинять Ксению в том, что она не проявила должного сострадания к пострадавшей стороне, а сразу же пересела в новую машину, а после улетела домой. Другие стали защищать Собчак, отмечая, что она и не должна была оставаться на месте аварии. После столкновения полицию остался ждать водитель.
Ксения рассказала, что торопилась домой, потому что в шоковом состоянии хотела быстрее увидеть сына. Журналист отметила, что окажет всю помощь пострадавшей стороне, но от ее поддержки отказались.
Водитель Олег Цой признал свою вину, отметив на допросе, что выехал на встречку по собственной инициативе, его никто не торопил. Суд отправил мужчину под домашний арест.
Леди Диана
31 августа 1997 года
В последний день лета 1997 года мир облетела страшная новость — в Париже в ДТП погибла бывшая жена принца Чарльза леди Диана.
Фото: East News
В Mercedes с Дианой находился ее друг, миллиардер Доди аль-Файед, водитель Анри Поль и телохранитель Тревор Рис-Джонс. Аль-Файед и Поль погибли на месте, Диана скончалась через два часа в госпитале. Единственный выживший Рис-Джонс не помнил событий той роковой ночи.
До сих пор гибель «королевы людских сердец», как ее называли поклонники по всему миру, вызывает много вопросов. У следствия было несколько версий случившегося: алкогольное опьянение водителя, попытка на скорости уйти от «прицепившихся» папарацци и даже теория заговора.
Несмотря на то, что принц Чарльз и Диана к тому времени уже несколько лет были в разводе, он отправился за ее телом в Париж. Сначала королевский двор хотел устроить скромные похороны без привлечения лишнего внимания. Но общественность и премьер-министр Тони Блэр настояли на государственной церемонии.
И лишь через 10 лет экс-комиссар Скотланд-Ярда лорд Джон Стивенс в своем докладе заявил: британское расследование подтвердило выводы, что в крови водителя Анри Поля содержание алкоголя на момент его гибели было в три раза больше допустимого по французскому законодательству. Также машина неслась со скоростью в два раза выше разрешенной, а все пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
Диане было всего 36 лет.
Пол Уокер
30 ноября 2013 года
Звезда «Форсажа» и «Белого плена» Пол Уокер и его друг Роджер Родас в роковой день побывали на мероприятии благотворительного фонда Reach Out Worldwide по сбору средств для жертв тайфуна «Хайян». Оттуда они уехали на Porsche Carrera GT Родаса. Во время движения водитель не справился с управлением, машина влетела в фонарный столб и стоящее рядом дерево и загорелась. Трагедия произошла в Калифорнии.
Фото: Â©Jill Johnson/ jpistudios.com
Полиция объявила, что водитель и пассажир погибли на месте. Похоронили 40-летнего Пола Уокера 14 декабря 2013 года в Глендейле.
Антон Ельчин
19 июня 2016 года
Голливудский актер российского происхождения, известный по фильмам «Выживут только любовники», «Альфа Дог» и другим, погиб не в ДТП, но из-за автомобиля.
Фото: Sonia Moskowitz/ Global Look press
Утром в день смерти 27-летнего Антона Ельчина нашли бездыханным около его дома в Лос-Анджелесе. Следствие установило, что актер вышел из своего автомобиля Jeep Grand Cherokee, поставил переключатель передач на паркинг, но АКПП сама разблокировалась. Автомобиль покатился и бампером придавил Антона к кирпичной колонне.
Звезду похоронили 24 июня 2016 года на кладбище Маунт Синай. После, из-за запрета установки скульптур на кладбище, Ельчина перезахоронили на Hollywood Forever, где поставили надгробный бронзовый памятник в виде скульптуры артиста в полный рост.
Виктор Цой
15 августа 1990 года
Культовый музыкант 1980-х годов Виктор Цой погиб в ДТП на 35-м километре шоссе «Слока — Талси» в Тукумском районе Латвийской ССР, возвращаясь с рыбалки. По официальной версии, Виктор Цой заснул за рулем и его «Москвич-2141» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Икарус».
Фото: Кадр фильма
В милицейском отчете говорилось: «Автомобиль двигался со скоростью не менее 130 км/ч, водитель Цой Виктор Робертович не справился с управлением. Смерть В. Р. Цоя наступила мгновенно, водитель автобуса не пострадал. Погибший был трезв накануне гибели, он не употреблял алкоголь в течение последних 48 часов до смерти. Анализ клеток мозга свидетельствует, что он уснул за рулем, вероятно, от переутомления».
28-летнего Цоя похоронили на Богословском кладбище в Ленинграде. Проводить его в последний путь пришли тысячи человек. Его гибель стала настолько шокирующей для фанатов, что десятки из них добровольно ушли из жизни вслед за кумиром.
В течение трех десятилетий выдвигаются разные версии смерти рок-музыканта — вплоть до теории заговора по устранению артиста, исполнявшего свободолюбивые песни. Но близкие Цоя попросили не ворошить прошлое и придерживаться официальной версии его гибели.
Джеймс Дин
30 сентября 1955 года
В день гибели звезда Голливуда 24-летний Джеймс Дин с механиком Рольфом Вютерихом выехал на спортивном Porsche 550 Spyder в Салинас, где автомобиль актера готовили к гонкам. К спорткару был прикреплен прицеп Ford.
Фото: Supplied by FilmStills.net brother bear/ Global Look press
По дороге их остановил полицейский и посоветовал снизить скорость — с 65 до 55 миль/час (со 105 до 89 км/ч соответственно). И дальше по пути спорткар Джеймса Дина на перекрестке столкнулся с Ford Custom Tudor, за рулем которого был 23-летний студент. Он не заметил машину актера и не предоставил ей преимущества в движении. Автомобили влетели друг в друга на большой скорости. Рольф Вютерих вылетел из автомобиля, сломал челюсть и получил другие травмы средней тяжести, а Джеймс Дин скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание.
В последовавшем отчете о вскрытии тела артиста говорилось, что он ударился головой о решетку другого авто, раздробил челюсть, сломал шею, руки, ноги и повредил внутренние органы.
Студент, спровоцировавший ДТП, разбил лоб и сломал нос.
Михаил Ефремов
8 июня 2020 года
Знаменитый актер устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Ефремов после обильных возлияний в баре сел за руль внедорожника, но не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в мини-фургон, водитель которого скончался через несколько часов после происшествия.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Во время следствия Михаил Ефремов то признавал, то отрицал вину. Но в итоге покаялся и попросил прощения у семьи погибшего.
Ход расследования и судебный процесс громко освещали в СМИ. Семья Михаила Ефремова хранила молчание, но одна из его дочерей потребовала за откровенное интервью о нем 10 млн рублей.
Суд отправил актера в колонию на 7,5 лет. Через несколько месяцев после начала тюремного заключения Ефремов пытался обжаловать приговор, но его оставили в силе.
Андрей Кончаловский
12 октября 2013 года
76-летний Андрей Кончаловский попал в ДТП на юге Франции. В машине с режиссером находилась его 14-летняя дочь Мария. Кинодеятель не справился с управлением арендованного Mercedes, выехал на полосу встречного движения и врезался в другое авто. Дочь Кончаловского и Юлии Высоцкой была не пристегнута и получила тяжелейшие травмы. Без сознания ее доставили в госпиталь в Марселе.
Фото: Starface
Звездная семья долгие годы хранила молчание об этой трагедии. Известно, что Маша так и не вышла из комы. Ей провели несколько операций, врачи делали оптимистичные прогнозы, но они не оправдались. После нескольких лет лечения в Европе девушку перевезли в Россию, ее местонахождение тщательно скрывают.
Недавно, нарушив молчание, Юлия Высоцкая рассказала, что ее рана из-за пострадавшей дочери не затянется никогда. В сознании ли Мария, телеведущая не отвечает однозначно: «Иногда она с нами, иногда я вообще не понимаю, что происходит», — говорила она.
Константин Меладзе
27 декабря 2012 года
В преддверии Нового года на 32-м км трассы «Киев — Обухов» известный композитор и продюсер на Lexus рядом с остановкой общественного транспорта сбил 30-летнюю жительницу поселка Козин Киевской области. Водитель был трезв, вызвал милицию и пытался оказать первую помощь. Женщина скончалась на месте, у нее остались двое маленьких детей.
Фото: Starface
Меладзе взял на себя обязательство содержать детей погибшей до их совершеннолетия. В июле 2013 года стало известно, что СУ Киевской областной милиции закончило расследование уголовного процесса, дело закрыли. Экспертизы установили, что Константин Меладзе сделал все, чтобы избежать ДТП, поэтому состава преступления не было.
Эдвард Радзинский
10 июля 2011 года
Известный писатель и телеведущий стал виновником ДТП, в котором погибла 24-летняя девушка. Радзинский на Volvo XC90 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan X-Trail. Супруга писателя рассказывала, что после аварии у него случился инфаркт, в больнице телеведущий провел два месяца. На следствии он вину признал.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Расследование длилось почти три года. Родственники погибшей девушки были недовольны тем, что из-за известности Радзинского дело затягивается. Результаты экспертизы позволили снять с писателя все обвинения. Следствие пришло к выводу, что виновен жених погибшей, находившийся за рулем Nissan. Родители молодых людей подали апелляцию. В итоге установили вину обоих водителей, но окончательная экспертиза МАДИ подтвердила единоличную вину Радзинского.
В 2014-м дело закрыли по амнистии в честь 20-летия Конституции РФ, до этого писатель признал обвинение и попросил о снисхождении. Суд взыскал с Радзинского 2 млн рублей как компенсацию морального вреда в пользу отца погибшей девушки.
Марина Голуб
9 октября 2012 года
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Известная актриса погибла в 54 года. Марина возвращалась после спектакля в ночь с 9 на 10 октября 2012 года. Она остановила попутчика на Hyundai Sonata и села на переднее пассажирское место. На пересечении улицы Лобачевского и проспекта Вернадского в легковушку влетел Cadillac. От удара машина, где ехала актриса, перевернулась. Водитель тоже погиб.
Марину Голуб кремировали и похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
В августе 2013 года Никулинский районный суд столицы приговорил виновника аварии к 6 годам заключения в колонии общего режима. Также он заплатил семье Марины Голуб 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Николай Караченцов
28 февраля 2005 года
Николай Караченцов попал в страшную аварию в начале 2005 года. Около полуночи ему позвонила жена Людмила Поргина и сообщила, что ее мать умерла от рака. С мужем сестры жены Андреем Кузнецовым актер сразу же выехал с дачи в Москву.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
На обледенелой дороге Мичуринского проспекта напротив кинотеатра «Литва» Volkswagen Passat, которым управлял Караченцов, попал в аварию. Актер не был пристегнут и ехал на большой скорости. Машину занесло на бордюрный камень, а затем — в столб, удар пришелся на водительскую дверь.
Николай Караченцов получил сильнейшую черепно-мозговую травму и тупую травму живота, у него были сломаны ребра. В ту же ночь артисту провели трепанацию черепа. Позже его перевезли в институт Склифосовского. 26 дней актер пробыл в коме.
После ДТП Караченцов так и не восстановился. Через несколько лет после происшествия он впервые за долгое время поднялся на театральную сцену, чтобы показаться зрителям.
Долгие годы знаменитость проходил реабилитацию в лучших клиниках России, Европы, Китая.
27 февраля 2017 года Караченцов вновь попал в ДТП. За рулем авто сидела его жена. Машина врезалась в другой автомобиль и от удара перевернулась. Актер вновь попал в больницу, но в этот раз обошлось без серьезных травм.
Позднее следствие выяснило, что виновницей аварии стала Людмила Поргина, выехавшая на встречку.
В том же году Караченцову диагностировали неоперабельную раковую опухоль левого легкого. Актер скончался в реанимации 26 октября 2018 года. Похоронили его на Троекуровском кладбище.
Фото: Â©Jill Johnson/jpistudios.com, Komsomolskaya Pravda, Dmitrii Angel, Pavel Kashaev, Michael Germana, Anatoly Lomohov, Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya, Ekaterina Tsvetkova, Supplied by FilmStills.net, Sonia Moskowitz / Global Look press, Instagram, East News, кадр фильма «Игла», Starface