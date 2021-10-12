Собчак, принцесса Диана, Уокер и другие знаменитости, угодившие в страшные ДТП

В Mercedes с Дианой находился ее друг, миллиардер Доди аль-Файед, водитель Анри Поль и телохранитель Тревор Рис-Джонс. Аль-Файед и Поль погибли на месте, Диана скончалась через два часа в госпитале. Единственный выживший Рис-Джонс не помнил событий той роковой ночи.

До сих пор гибель «королевы людских сердец», как ее называли поклонники по всему миру, вызывает много вопросов. У следствия было несколько версий случившегося: алкогольное опьянение водителя, попытка на скорости уйти от «прицепившихся» папарацци и даже теория заговора.

Несмотря на то, что принц Чарльз и Диана к тому времени уже несколько лет были в разводе, он отправился за ее телом в Париж. Сначала королевский двор хотел устроить скромные похороны без привлечения лишнего внимания. Но общественность и премьер-министр Тони Блэр настояли на государственной церемонии.

И лишь через 10 лет экс-комиссар Скотланд-Ярда лорд Джон Стивенс в своем докладе заявил: британское расследование подтвердило выводы, что в крови водителя Анри Поля содержание алкоголя на момент его гибели было в три раза больше допустимого по французскому законодательству. Также машина неслась со скоростью в два раза выше разрешенной, а все пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Диане было всего 36 лет.

Пол Уокер

30 ноября 2013 года

Звезда «Форсажа» и «Белого плена» Пол Уокер и его друг Роджер Родас в роковой день побывали на мероприятии благотворительного фонда Reach Out Worldwide по сбору средств для жертв тайфуна «Хайян». Оттуда они уехали на Porsche Carrera GT Родаса. Во время движения водитель не справился с управлением, машина влетела в фонарный столб и стоящее рядом дерево и загорелась. Трагедия произошла в Калифорнии.