Цифра дня: дочь Михаила Ефремова хочет 10 млн рублей за «скользский» рассказ о нем

В июне 2020 года Михаил Ефремов, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП в центре Москвы. За это преступление он получил 8 лет колонии. Ефремов — многодетный отец, и его наследники крайне редко комментируют жизнь отца. Но его дочь от четвертой жены Ксении Качалиной Анна-Мария (теперь просит называть себя Сергеем) призналась, что тяжело переживала все, что случилось с ее знаменитым отцом.

В интервью, вышедшем на канале Premier, 20-летния Сергей Ефремов заявил: «Когда произошла эта история, я пережил приступ сильных эмоций, но после этого наступило странное отстраненное состояние. Да, это случилось, и ладно. Мой мозг справляется со стрессовыми ситуациями».

И тут же Сергей Ефремов добавил, что готов «скользко» прокомментировать происшествие, случившеся в жизни отца-актера, но только если за интервью «дадут 10 лямов».

«В отличие от адвоката Эльмана Пашаева, предпочитаю действовать изощренно. На этом точечка», — заявил отпрыск Ефремова.

Анна-Мария (Сергей) с неприязнью вспоминает о детстве и о матери Ксении Качалиной, которая сейчас страдает от алкоголизма. Ефремов говорит, что в детстве близкие были жестоки с ним и удивлялись, почему девочка ассоциирует себя с мальчиком. «Я слышал много "приятных" слов, причем даже от близких. «Когда был под контролем родителей, гувернантки, школы и общества, на мне была огромная ответственность. Мне говорили: "Надень платье! Что это такое — гендерно-нейтральное нечто? Оно — монстр, тварь". Теперь я не должен никому угождать, нет этой ответственности, и это невероятная роскошь», — разоткровенничался Сергей Ефремов.