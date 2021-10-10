Автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию в Сочи — есть пострадавшие

Телеведущая Ксения Собчак стала участницей аварии, в которой погибла женщина, а еще двое человек пострадали. Как сообщает телеграм-канал «112», смертельное ДТП произошло в Сочи вечером 9 октября. 39-летняя журналистка и еще несколько человек на автомобиле Mercedes S 500 ехали в аэропорт. Во время обгона иномарка выехала на встречную полосу. Там машина, в которой находилась Собчак, столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем Volkswagen. Удар отбросил «Мерседес» на микроавтобус.

По предварительным данным, погиб один человек — 35-летняя женщина, ехавшая в автомобиле Volkswagen. Травмы получил и 28-летний водитель этой же машины, а также его вторая пассажирка. Люди, ехавшие в микроавтобусе, не пострадали и за помощью не обращались.