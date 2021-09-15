Суд не стал смягчать приговор: Михаил Ефремов остается в колонии на 7,5 лет
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В ходе судебного заседания, артист выступил с речью, в которой, что его жизнь покатилась под откос в 2019 году, после того как умерла его мать, а затем и «театральная мать» Галина Волчек. По словам артиста, именно тогда у него начались серьезные проблемы со злоупотреблением алкоголем: «Трагедия произошла по моей вине. Она задавила меня морально», — сказал Ефремов в ходе своего выступления в суде по видеосвязи, передают «Известия». Ефремов признался, что ни на минуту не забывает о погибшем по его вине Сергее Захарове и он молится за его упокой.
Напомним, что в настоящее время артист отбывает наказание в колонии в Алексеевке из-за смертельного ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался.
Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы запрещенных веществ. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года. А сегодня, решением суда было принято не сокращать срок артисту.
Не помог и тот факт, что в тюрьме Михаил начал резко терять зрение, а общее состояние здоровья — с каждым днем становится хуже.
В интервью «КП» сестра Михаила Анастасия рассказала, как проходит их общение с заключенным: Миша мне звонит раз в неделю. Я очень скучаю по брату. «Мишаня, собираюсь к тебе», - говорю. Он в ответ просит не приезжать, потому что пандемия и страшно подцепить заразу. Волнуется за меня... Он никогда не жалуется. Говорит, не переживай, у меня все ок. Ну, естественно, ему очень хочется на свободу», — поделилась она и дополнила, что близкие и друзья по-возможности поддерживают его, чем возможно.
Что касается здоровья Михаила Ефремова — то он посадил зрение во время тюремных работ, вшивая молнии в куртки: «Работа такая, что большое напряжение для глаз. Это сказалось - зрение сильно село. Уже в очках читает, хуже стал видеть. Вообще здоровье ухудшилось», — заключила она.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press