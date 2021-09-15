Суд не стал смягчать приговор: Михаил Ефремов остается в колонии на 7,5 лет

Напомним, что в настоящее время артист отбывает наказание в колонии в Алексеевке из-за смертельного ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы запрещенных веществ. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года. А сегодня, решением суда было принято не сокращать срок артисту.

Не помог и тот факт, что в тюрьме Михаил начал резко терять зрение, а общее состояние здоровья — с каждым днем становится хуже.

В интервью «КП» сестра Михаила Анастасия рассказала, как проходит их общение с заключенным: Миша мне звонит раз в неделю. Я очень скучаю по брату. «Мишаня, собираюсь к тебе», - говорю. Он в ответ просит не приезжать, потому что пандемия и страшно подцепить заразу. Волнуется за меня... Он никогда не жалуется. Говорит, не переживай, у меня все ок. Ну, естественно, ему очень хочется на свободу», — поделилась она и дополнила, что близкие и друзья по-возможности поддерживают его, чем возможно.

Что касается здоровья Михаила Ефремова — то он посадил зрение во время тюремных работ, вшивая молнии в куртки: «Работа такая, что большое напряжение для глаз. Это сказалось - зрение сильно село. Уже в очках читает, хуже стал видеть. Вообще здоровье ухудшилось», — заключила она.