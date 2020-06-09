Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, находясь в зале суда

Страшная авария в районе Смоленской площади с участием известного актера Михаила Ефремова, которая произошла вечером в понедельник, 8 июня, разделила на «до» и «после» жизни сразу нескольких людей. 57-летний Сергей Захаров, водитель перевозившего продукты питания грузовичка Lada, в который въехал Jeep Grand Cherokee артиста, был доставлен в больницу, но скончался утром от полученных травм. Его супруга и сын сделали официальное заявление: несмотря на известность и статус, заслуженный артист РФ не должен остаться безнаказанным.

В течение дня в СМИ появлялись противоречивые сообщения: то Ефремов признавал вину, то его адвокат опровергал это. Наконец, находясь в зале суда, мужчина расставил все точки над «и», кивнув в ответ на вопрос представителей прессы о признании вины. Артисту было предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека"), передает телеканал «Москва 24».

Согласно информации, которой располагает пресса, актер находился в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено в процессе медицинского освидетельствования. По неподтвержденной информации в крови Ефремова также нашли среды наркотических веществ. До 9 августа он пробудет под домашним арестом в своей квартире в центре Москвы.

Редакция Passion.ru выражает соболезнования семье и близким погибшего.