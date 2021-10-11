Ксения Собчак предложила помощь семье погибшей в аварии девушки, но получила отказ

«Несмотря на то, что мы были с Катей в разводе, мы сохраняли нормальные человеческие отношения и растили дочку вместе, ей семь лет. Она жила на два дома. Теперь, естественно, будет жить со мной и никаких других вариантов быть не может. У нас благополучная семья», — рассказал Антон «КП».

Молодой человек также рассказал, что представители Ксении Собчак связывались с их семьей. «Насколько я знаю, представители Ксении Собчак связывались с братом Кати. Но мы ни в чем не нуждаемся и ничего не ждем ни от кого. Меня эта помощь мало сейчас интересует. Мы не организовываем никаких сборов денежных средств. Еще раз повторю: наша семья не нуждается ни в какой помощи. Ни в финансовой, ни в юридической. У нас огромное горе, и больше всего, что нам усложняет жизнь — это шумиха в прессе. Я вчера прочитал пару статей и не нашел ни одного предложения, которое хотя бы близко было похоже на правду. Это очень огорчает. Мы не хотим этой шумихи. Пожалуйста, дайте нам спокойно проститься с Катей», — сообщил Тарасов.

Антон также рассказал в эфире телеканала «Россия-1», как он сообщил дочери о том, что ее мамы больше нет: «Дочь чувствует себя хорошо, она со мной. Ей семь лет, она в первом классе. Дети в этом возрасте резко не могут осознать, поэтому у нас был тяжелый разговор. Но Маша молодец, она похожа на маму и сильная девочка».

Напомним, что в ДТП по дороге из Адлера на Красную Поляну пострадали несколько человек. По сообщениям Ксении Собчак, она и ее ассистентка получили сотрясение мозга и ушибы. Водитель Mercedes, в котором находилась ведущая и еще один пассажир, находятся в больнице в тяжелом состоянии.