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180 тысяч рублей: на продажу выставили машину погибшего в ДТП с Ефремовым курьера

Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Михаил Ефремов

Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press

Знаменитый артист стал виновником смертельной аварии в июне 2020 года.

На популярном сайте объявлений выставили на продажу фургон, в котором в прошлом году погиб курьер Сергей Захаров. Виновником смертельного ДТП тогда стал актер Михаил Ефремов.

И теперь компания, владеющая транспортным средством, решила заработать на разбитой машине. Продавцы опубликовали в объявлении десятки фото фургона, сделанных с разных ракурсов. И автомобиль на снимках больше напоминает груду металла. Но за него хотят получить 180 тысяч рублей.

avito.ru
avito.ru

Напомним, в июне 2020 года Михаил Ефремов сел пьяным за руль своего внедорожника и стал виновником аварии в центре Москвы. Из-за него погиб курьер Сергей Захаров, в то время как сам нетрезвый артист не пострадал (его спас дорогой надежный автомобиль).

Сначала в суде Ефремов признал вину, потом отказался от своих слов. Во время судебных заседаний он менял свои показания несколько раз. В итоге он сознался во всем и попросил прощения у семьи погибшего.

Суд приговорил актера к 8 годам колонии и к выплате крупного штрафа. Подробнее о деле Ефремова читайте в новостях на сайте Passion.ru.

Фото и видео: Instagram, Starface, Anatoly Lomohov, Viktor Chernov, Instagram/vlad_zhen/ Global Look press

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