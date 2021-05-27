180 тысяч рублей: на продажу выставили машину погибшего в ДТП с Ефремовым курьера

Напомним, в июне 2020 года Михаил Ефремов сел пьяным за руль своего внедорожника и стал виновником аварии в центре Москвы. Из-за него погиб курьер Сергей Захаров, в то время как сам нетрезвый артист не пострадал (его спас дорогой надежный автомобиль).

Сначала в суде Ефремов признал вину, потом отказался от своих слов. Во время судебных заседаний он менял свои показания несколько раз. В итоге он сознался во всем и попросил прощения у семьи погибшего.

Суд приговорил актера к 8 годам колонии и к выплате крупного штрафа. Подробнее о деле Ефремова читайте в новостях на сайте Passion.ru.