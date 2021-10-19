Слава, Перминова, Яглыч и другие знаменитости, живущие с любимыми без штампа в паспорте
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Слава и Анатолий Данилицкий
Вместе около 20 лет
Анастасия Сланевская и Анатолий Данилицкий познакомились, когда мужчина состоял в официальном браке. Но их чувства вспыхнули с такой силой, что влюбленных условности не волновали.
Фото: www.instagram.com/nastya_slava
Отношения певицы и бизнесмена не всегда были радужными и безоблачными. После нескольких лет совместной жизни они разошлись. При чем в то время, пока они не были вместе, и у Славы, и у Анатолия были другие романы. Но со временем они поняли, что созданы друг для друга.
И тогда они вновь воссоединились, а вскоре у них родилась дочь Тоня. На вопрос, почему Слава не выходит замуж за любимого, она отвечала, что боится расстаться со свободой.
Елена Перминова и Александр Лебедев
Вместе 17 лет
Один из самых известных российских бизнесменов Александр Лебедев познакомился с Еленой, когда ей было всего 17 лет. Избранник старше модели на 27 лет.
Елена и Александр растят четверых детей: Никиту, Егора, Арину и Александра, который родился всего несколько месяцев назад. Несмотря на долгие и крепкие отношения влюбленные не спешат в загс.
Ранее Перминова показывала в Instagram романтичные фото с избранником, намекая на то, что он сделал ей предложение. Возможно, это и так, но пока пара наслаждается жизнью и без штампа в паспорте.
Светлана Светикова и Алексей Полищук
Вместе 9 лет
Выпускница «Фабрики звезд», а ныне артистка мюзиклов Светлана Светикова родила двоих сыновей от фигуриста-акробата Алексея Полищука.
Фото: www.instagram.com/svetikova_music
Пара вместе уже достаточно долго, но в загс не торопится. В одном из интервью Светлана Светикова попыталась объяснить, почему любимый мужчина не зовет ее замуж. «У мужчин есть фобия брака», — так она аргументировала нежелание Алексея жениться.
Кстати, наладить отношения с любимым Светлане помогла Татьяна Навка. Несколько лет назад у певицы был болезненный роман с Андреем Чадовым. Даже после расставания они продолжали дергать друг друга. И тогда прославленная фигуристка, видя, что Светиковой нравится Полищук, способствовала их более близкому знакомству.
Александр Градский и Марина Коташенко
Вместе 18 лет
Мэтр отечественной эстрады был женат трижды. А сейчас состоит в фактическом браке с молодой красавицей Мариной (она моложе любимого на 35 лет).
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
У Градского и Коташенко растут два маленьких сына, но артист так и не дошел с их матерью до загса.
У музыканта есть двое взрослых детей от второй жены, в браке с которой он состоял больше 20 лет. Кстати, сын Александра Градского Даниил на три года старше избранницы отца.
Ольга Ломоносова и Павел Сафонов
Вместе больше 15 лет
Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова давно счастлива в отношениях с коллегой Павлом Сафоновым.
Фото: Starface
До романа с ним актриса была замужем: ее брак с продюсером Евгением Ряшенцевым был недолгим.
Ольга и Павел родители троих детей: Варвары, которой скоро исполнится 15 лет, 10-летней Александры и 4-летнего Федора. Пара доказала, что для крепкой семьи печать в документах необязательна.
Владимир Яглыч и Антонина Паперная
Вместе 6 лет
Роман Владимира и Антонины начался в 2015 году, через пять лет после того, как актер развелся со Светланой Ходченковой.
Фото: www.instagram.com/yaglych
Пара старается не раскрывать детали личной жизни. И о рождении в 2017-м их первенца, дочери Евы стало известно по факту, так как беременность Паперная не афишировала.
А когда актеры ждали второго малыша, то уже сообщили о грядущем пополнении в семействе заранее. Сын Даниил родился весной 2020 года. Пока Владимир Яглыч и Антонина Паперная не рассказывают о том, собираются ли узаконить отношения.
Мария Кожевникова и Евгений Васильев
Вместе больше 8 лет
Избранник актрисы — человек непубличный. Поэтому Мария всячески оберегает его от посторонних глаз.
Фото: www.instagram.com/mkozhevnikova
Мария Кожевникова и Евгений Васильев заключили своеобразный брак: в загсе они не были, но в 2013 году обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце. И актриса уверяет, что их брак самый что ни на есть настоящий.
У Марии и Евгения растут три сына: 6-летний Иван, 5-летний Максим и 4-летний Василий.
Лайма Вайкуле и Андрей Латковский
Вместе 43 года
Лайма и Андрей познакомились в 1970 году, когда он работал бас-гитаристом в ее ансамбле. Сейчас Латковский не просто мужчина всей жизни артистки, но и ее продюсер.
Фото: Starface
Лайма Вайкуле не скрывала, что работа для нее всегда была на первом месте и она не готова была пожертвовать карьерой ради материнства. Поэтому, когда на заре популярности, артистка узнала, что ждет ребенка, решилась на прерывание беременности. Был у Вайкуле и еще один шанс: когда она стала невероятно известной, она вновь забеременела. В это раз на аборте настоял Андрей Латковский.
В последующие годы у артистки больше не получалось стать матерью. Однажды она обмолвилась, что лишила себя радостей растить малыша, но добавила, что приняла судьбу.
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press, Starface