Слава, Перминова, Яглыч и другие знаменитости, живущие с любимыми без штампа в паспорте

Отношения певицы и бизнесмена не всегда были радужными и безоблачными. После нескольких лет совместной жизни они разошлись. При чем в то время, пока они не были вместе, и у Славы, и у Анатолия были другие романы. Но со временем они поняли, что созданы друг для друга.

И тогда они вновь воссоединились, а вскоре у них родилась дочь Тоня. На вопрос, почему Слава не выходит замуж за любимого, она отвечала, что боится расстаться со свободой.

Елена Перминова и Александр Лебедев

Вместе 17 лет

Один из самых известных российских бизнесменов Александр Лебедев познакомился с Еленой, когда ей было всего 17 лет. Избранник старше модели на 27 лет.