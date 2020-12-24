«Моему зайчонку 9 лет»: певица Слава показала, как отметила день рождения младшей дочери

Певица Слава показала подпискам, как прошел праздничный день в ее семье — младшей дочери Антонине исполнилось 9 лет.

«С днем рождения, самая долгожданная девочка на свете! Поздравляю всех родителей и детишек, рожденных в этот светлый день!», — написала утром Слава в Instagram. А вечером она отчиталась перед подписчиками о том, как прошло торжество.

«Очень душевны домашний праздник у нас вышел! Моему зайчонку 9 лет!», — написала Анастасия Сланевская в блоге и опубликовала несколько видео.

Утром именинницу и ее мать поздравил глава семейства Анатолий Данилицкий. Он вручил любимым красивые букеты и рассказал, что подарил дочери укулеле и теперь предстоит учиться играть на инструменте.