«Моему зайчонку 9 лет»: певица Слава показала, как отметила день рождения младшей дочери
Фото: Starface
Певица Слава показала подпискам, как прошел праздничный день в ее семье — младшей дочери Антонине исполнилось 9 лет.
«С днем рождения, самая долгожданная девочка на свете! Поздравляю всех родителей и детишек, рожденных в этот светлый день!», — написала утром Слава в Instagram. А вечером она отчиталась перед подписчиками о том, как прошло торжество.
«Очень душевны домашний праздник у нас вышел! Моему зайчонку 9 лет!», — написала Анастасия Сланевская в блоге и опубликовала несколько видео.
Утром именинницу и ее мать поздравил глава семейства Анатолий Данилицкий. Он вручил любимым красивые букеты и рассказал, что подарил дочери укулеле и теперь предстоит учиться играть на инструменте.
Поздравила младшую сестру и старшая дочь Славы Саша. Она тоже пришла с букетом и с розовой коробкой с подарком.
Именинница Тоня распаковала подарок и примерила обновку.
«С днем рождения, девочки! Прекрасная доченька у мамы, и чудная мамочка у доченьки! Счастья! Здоровья! Процветания! Любви!», — поздравила Анита Цой.
«Приятно на вас на всех смотреть. Все у вас так душевно. Славочка, замечательные у тебя доченьки. А Анатолий настоящий рыцарь. Счастья вам всем на долгие годы», «С днем рождения! Счастья, волшебства, исполнения желаний», «С днем рождения ваше сокровище, Слава», — пожелали поклонники певицы.
Напомним, старшую дочь Анастасия Сланевская родила в 1999 году от первого супруга Константина Морозова. Их брак не был долгим и распался из-за бытовых неурядиц. С Анатолием Данилицким Слава вместе почти 20 лет. Но и х отношения не всегда были гладкими. В недавнем интервью певица рассказывала, что на некоторое время они с любимым расставались, у каждого из них были отношения с другими людьми. Но потом они поняли, что созданы друг для друга, и вновь сошлись.
Фото и видео: Instagram певицы Славы, Starface
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