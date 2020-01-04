Скоро замуж? Елену Перминову поздравляют с помолвкой

«Какая вы потрясающая пара!!! Я так понимаю, что кольцо не просто так )))», «Очень рада! Вы достойная пара! Счастья Вам и долгих лет» «Наверно, самое главное желание надеть свадебное платье, как у Водяновой…», «Неужели развёлся с первой женой!?😱👍🏻 Ну после трёх-то детей можно! Совет да любовь 💏», «Поженились?», «Лена!!! Свадьба???», «Поздравляю!!!! Вы станете женой?», «ООО, Водянова, Перминова, кто третий в январе объявит 💍💍» — пишут комментаторы.

Напомним, у Елены Перминовой и Александра Лебедева трое детей — 10-летний Никита, 8-летний Егор и 5-летняя Арина. Кроме того, у бизнесмена есть взрослый сын Евгений от первого брака с дочерью известного советского биолога Владимира Соколова.