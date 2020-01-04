passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Скоро замуж? Елену Перминову поздравляют с помолвкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Елена Перминова и Александр Лебедев

Фото: Instagram Елены Перминовой

Модель заинтриговала подписчиков.

33-летняя модель Елена Перминова более четырнадцати лет счастлива в отношениях с 59-летним бизнесменом Александром Лебедевым. Последним постом в своем Instagram красавица намекнула на помолвку и возможную скорую свадьбу: «Спасибо, мой любимый, за исполнение моего давнего желания», — подписала романтичный кадр Елена, добавив эмодзи-кольцо.

«Какая вы потрясающая пара!!! Я так понимаю, что кольцо не просто так )))», «Очень рада! Вы достойная пара! Счастья Вам и долгих лет» «Наверно, самое главное желание надеть свадебное платье, как у Водяновой…», «Неужели развёлся с первой женой!?😱👍🏻 Ну после трёх-то детей можно! Совет да любовь 💏», «Поженились?», «Лена!!! Свадьба???», «Поздравляю!!!! Вы станете женой?», «ООО, Водянова, Перминова, кто третий в январе объявит 💍💍» — пишут комментаторы.

Напомним, у Елены Перминовой и Александра Лебедева трое детей — 10-летний Никита, 8-летний Егор и 5-летняя Арина. Кроме того, у бизнесмена есть взрослый сын Евгений от первого брака с дочерью известного советского биолога Владимира Соколова.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!