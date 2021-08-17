Александр Градский возвращается в «Голос»: без шоу его доходы упали в несколько раз

Без участия в телевизионном шоу и в результате пандемии его заработки упали почти в шесть раз. Именно поэтому музыкант в срочном порядке решил продать две машины: «Тойоту» и «Шевроле». Но имущество Александра Градского и после этих продаж впечатляет. У него остались: 172-метровая квартира, три автомобиля («Линкольн», «Мерседес» и «Лексус»), 9 земельных участков, 2 жилых дома площадью более 1000 квадратных метров каждый, нежилая постройка плюс еще три объекта, обозначенных как «часть здания».

У детей Александра тоже есть по квартире, каждому из сыновей принадлежат одинаковые квартиры по 47,8 квадратных метра. Единственный близкий человек, чье имущество не указано в доходах музыкального деятеля, это его возлюбленной — Марины Коташенко. Они многие годы живут как муж и жена, но отношения так и не оформили.