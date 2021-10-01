Певица Слава призналась, что увела женатого мужчину из семьи и не жалеет об этом

Анастасия Сланевская стала гостьей Бориса Корчевникова в новом выпуске передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» и откровенно рассказала про роман с мужчиной, которого в свое время увела из семьи. Об этом она не жалеет.

«Мы в ресторане познакомились с Анатолием. Он подошел и подарил нам с подругой бутылку вина. Мы пообщались чуть-чуть. Я как человек меркантильный сразу запала на очки и его банковские бумаги. Он тогда был женат, а то он бы сразу меня в ЗАГС повел. Мне было наплевать, что Толя был тогда в браке», — призналась исполнительница.

По словам мужчины, отношения с супругой у него были дружеские и не более.

«Анатолий был с женой в дружеских отношениях, по крайней мере, он мне так говорил. Нам обоим было очень интересно друг с другом. Я всегда мечтала о таком человеке. Никогда не вела Толю под венец, хотя он несколько раз делал мне предложение, на что я отвечала отказом», — раскрывает Слава.