Певица Слава призналась, что увела женатого мужчину из семьи и не жалеет об этом
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Фото: @nastya_slava
Анастасия Сланевская стала гостьей Бориса Корчевникова в новом выпуске передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» и откровенно рассказала про роман с мужчиной, которого в свое время увела из семьи. Об этом она не жалеет.
«Мы в ресторане познакомились с Анатолием. Он подошел и подарил нам с подругой бутылку вина. Мы пообщались чуть-чуть. Я как человек меркантильный сразу запала на очки и его банковские бумаги. Он тогда был женат, а то он бы сразу меня в ЗАГС повел. Мне было наплевать, что Толя был тогда в браке», — призналась исполнительница.
По словам мужчины, отношения с супругой у него были дружеские и не более.
«Анатолий был с женой в дружеских отношениях, по крайней мере, он мне так говорил. Нам обоим было очень интересно друг с другом. Я всегда мечтала о таком человеке. Никогда не вела Толю под венец, хотя он несколько раз делал мне предложение, на что я отвечала отказом», — раскрывает Слава.
Она отметила, что мужчина стал для нее настоящей судьбой, хотя прежняя семья Анатолия его не поддержала.
«У нас получилась настоящая любовь и поддержка друг другу на всю жизнь. Я вошла в чужую семью. Его дети от предыдущего брака до сих пор не хотят со мной общаться».
С Анатолием они вместе уже 20 лет и прошли в том числе через расставание, во время которого у обоих были романы на стороне.
«Мы расставались один раз, месяца на три. Я там закрутила, короче, вела себя аморально. Думала, что влюбилась, но поняла, что не могу с тем человеком. Мне нужен человек силы и характера, в нем этого ничего не было. И мы вернулись друг к другу. У Анатолия тоже был кто-то в этот же период, просто он скрывал, а я врать не умею», — рассказала она.
Интересно, что перерыв в отношениях дал свой результат.
«После перезагрузки отношения стали более спокойными. Было сумасшествие. После того как помирились, это все остыло, слава богу!».
Фото: Instagram певицы Славы