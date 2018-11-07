Светлана Светикова о том, почему гражданский муж не хочет на ней жениться официально: «У мужчин есть фобия брака»

Сейчас известная артистка мюзиклов Светлана Светикова счастлива в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. А до него звезда долгое время встречалась с актером Андреем Чадовым, и даже после того, как роман себя изжил, Светлана не могла отпустить возлюбленного.

«Я понимала, что с Чадовым у меня нет перспективы, а вот сердце долго не отпускало. Мы будоражили друг друга, покоя в наших отношениях не было. А семья — это где есть покой. Моя подруга Таня Навка видела, как мне непросто с Андреем. Она настаивала: «Я заберу тебя от него, и ты никогда не вернешься обратно». Она понимала, что мне нравится Леша Полищук, и помогла быстрее принять решение», — откровенно рассказала Светикова в интервью «Экспресс-газете».