Светлана Светикова о том, почему гражданский муж не хочет на ней жениться официально: «У мужчин есть фобия брака»

Сейчас известная артистка мюзиклов Светлана Светикова счастлива в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. А до него звезда долгое время встречалась с актером Андреем Чадовым, и даже после того, как роман себя изжил, Светлана не могла отпустить возлюбленного.
«Я понимала, что с Чадовым у меня нет перспективы, а вот сердце долго не отпускало. Мы будоражили друг друга, покоя в наших отношениях не было. А семья — это где есть покой. Моя подруга Таня Навка видела, как мне непросто с Андреем. Она настаивала: «Я заберу тебя от него, и ты никогда не вернешься обратно». Она понимала, что мне нравится Леша Полищук, и помогла быстрее принять решение», — откровенно рассказала Светикова в интервью «Экспресс-газете».
При этом Светлана и Алексей уже шесть лет просто живут вместе, не расписываясь, и у пары родились двое сыновей — Милан и Кристиан. Пара пока не думает об официальной свадьбе отчасти из-за бумажной волокиты: Полищук является гражданином другой страны, а также постоянно работает то в США, то в России. Но есть и другая, психологическая причина, по которой влюбленных пока устраивают такие отношения.
«Свадьба не является доказательством любви или возможностью удержать мужчину рядом с собой. У мужчин есть фобия, мол, сейчас распишемся, и все будет плохо. В общем, я пришла к выводу, что отношения — это проверка женщин на возможность дать своему мужчине ощущение свободы и в то же время быть с ним рядом», — заявила Светлана.
Фото и видео: Instagram