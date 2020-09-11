Седокова, Нюша и другие звезды, пережившие сексуальные домогательства в детстве

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова является одной из самых желанных женщин отечественной эстрады. Певица дважды была замужем, родила троих детей и недавно приняла предложение руки и сердца от своего избранника, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Недавно Анна анонсировала выход своей книги, в которой пообещала откровенно рассказать о непростой жизни и пути к успеху. Так, для многих стало удивлением, что в возрасте 8-9 лет будущая звезда чуть не подверглась насилию со стороны ухажера своей матери.

«Я не особо вдавалась в подробности: зачем он приходит, чем они там занимаются за закрытой дверью. Я бы вообще не обращала на него никакого внимания, если бы ночами дядя Сережа не приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше. Я перестала спать ночами, с ужасом ждала, что вот сейчас скрипнет дверь маминой комнаты и я услышу тяжелые шаги. А между тем он все основательнее прописывался в нашей квартире. Однажды, отругав меня за какой-то проступок, снял ремень, задрал мне юбку и начал пороть. Я не знала, как реагировать: меня никто никогда не бил», — поделилась воспоминаниями Анна Седокова в своей книге «Я сильная. Я справлюсь».

Нюша