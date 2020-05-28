Костюшкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации и рассказал о пережитом в детстве насилии

Певец признался, что в детстве, когда ему было всего восемь лет, он пережил сексуальное насилие. Тогда он и его друзья стали жертвами преступника, которого в итоге так и не наказали.

«Думаю, тот случай сыграл свою роль в том, что я как мужчина люблю только женщин... Прошу прощения у моих друзей и поклонников нетрадиционной ориентации, но нет, это не мое. <...> У меня был один знакомый, очень популярный человек, который как-то приехал ко мне домой и... признался мне в любви. Я ответил, что нормально отношусь ко всему, но если нет сисек, для меня тема закрыта. Я фанат женской груди!», — рассказал Костюшкин в интервью каналу Super.