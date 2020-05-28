Костюшкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации и рассказал о пережитом в детстве насилии
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Певец признался, что в детстве, когда ему было всего восемь лет, он пережил сексуальное насилие. Тогда он и его друзья стали жертвами преступника, которого в итоге так и не наказали.
«Думаю, тот случай сыграл свою роль в том, что я как мужчина люблю только женщин... Прошу прощения у моих друзей и поклонников нетрадиционной ориентации, но нет, это не мое. <...> У меня был один знакомый, очень популярный человек, который как-то приехал ко мне домой и... признался мне в любви. Я ответил, что нормально отношусь ко всему, но если нет сисек, для меня тема закрыта. Я фанат женской груди!», — рассказал Костюшкин в интервью каналу Super.
Фото: Starface
Напомним, что Стас Косюшкин вот уже 14 лет состоит в браке с бывшей танцовщицей группы «Чай Вдвоем» Юлией, которую, по его словам, с каждым годом любит все больше. У супругов подрастают двое сыновей — 13-летний Богдан и 4-летний Мирон. У Костюшкина также есть 16-летний сын Мартин от предыдущего брака.
Фото: Instagram, starface, globallookpress
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