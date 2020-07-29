Алена Водонаева — откровенно о бесплодии: «После внематочных беременностей у меня нет труб»

38-летняя Алена Водонаева призналась, что больше не может стать матерью. В интервью каналу Premier экс-участница «Дома-2» рассказала, каким нелегким был ее путь к материнству, и почему теперь она не может подарить сыну брата или сестру.

Единственного сына Богдана Алена родила, когда была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым. Водонаева рассказала, что забеременеть у нее получилось далеко не с первого раза. «У нас была борьба за детей, я очень хотела родить ему сына. Первая беременность оказалась неудачной, ребенок погиб. Вторая наступила через три месяца. Вы даже не представляете, как отражается на твоей психике, когда вторая беременность опять внематочная. Я думала, у меня съедет крыша. Мне тогда удалили трубу», — откровенно рассказала телеведущая.

Во время третьей беременности у нерожденного ребенка остановилось сердце. «Я настолько психологически себя загнала, что не давала организму принять эту жизнь. Врач сказал, что нужно делать операцию», — вспомнила сквозь слезы Алена.

И, когда супруги уже ждали сына Богдана, выяснилось, что у плода предлежание. Муж отвез Алену заранее в больницу, где ей сделали кесарево сечение. За нахождение в перинатальном центре Водонаева с Малакеевым заплатили миллион рублей. Для нее создали там все условия, и муж мог бы оставаться с супругой в палате, но он не остался. И Алена не могла простить ему этого.

После развода с Алексеем у Алены был роман, во время которого она опять забеременела и вновь услышала неутешительный диагноз — «внематочная беременность».

«Я очнулась после наркоза и узнала, что мне удалили вторую трубу. Я уже сама не могу своему сыну подарить брата или сестру, потому что у меня нет труб», — откровенно рассказала Алена в программе «Водонаева. Исповедь» на канале Premier.