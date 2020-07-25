Анна Седокова рассказала о приставаниях маминого ухажера: «Ночами дядя Сережа приходил ко мне»
Фото: Instagram/@annasedokova
Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова является одной из самых желанных женщин отечественной эстрады. Певица дважды была замужем, родила троих детей и недавно приняла предложение руки и сердца от своего избранника, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
Некоторое время назад Анна анонсировала выход своей книги, в которой пообещала откровенно рассказать о непростой жизни и пути к успеху. Так, для многих стало удивлением, что в возрасте 8-9 лет будущая звезда чуть не подверглась насилию со стороны ухажера своей матери: «Когда мне было лет 9, к моей маме начал захаживать в гости дядя Сережа. Я не особо вдавалась в подробности, зачем он приходит и чем они там занимаются за закрытой дверью. Я бы вообще не обращала на него никакого внимания, если бы ночами дядя Сережа не приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше». Певица вспоминает, что очень боялась таких визитов взрослого мужчины, однако еще страшнее ей было поделиться этим с матерью, чтобы не разрушить ее хрупкое счастье.
По словам Анны, ей однажды влетело от «дяди Сережи» за какую-то провинность: «Он снял ремень, задрал мне юбку и начал пороть меня. Я не знала, как реагировать: меня никто никогда не бил».
Ночные визиты незваного гостя в детскую комнату продолжались, и в одну из ночей, когда рука мужчины поднялась слишком высоко, Анна закричала. «Мама прибежала мгновенно, все поняла без слов, и больше дядя Сережа к нам не приходил. А я еще несколько лет не могла спать по ночам, вновь и вновь ожидая этого кошмара», – вспоминает певица.
Напомним, в апреле этого года Анна Седокова резко отреагировала на громкий скандал вокруг высказываний Регины Тодоренко о домашнем насилии.«Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье. Мама воспитывала нас одна. Папа бросил нас, и мне от него не доставалось, ведь его не было. А мама была типичной разведённой женщиной с двумя детьми, отсутствием денег и большой драмой. Но я была счастлива, потому что меня дома не били… Прошло 30 лет, и в нашем обществе мало что изменилось. Мы до сих пор судим об успешности женщины по наличию у неё мужчины… О чем мы с вами говорим, если даже сейчас меня каждый день осуждают за то, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера? Ушла от того, кто унижал меня. Меня останавливала даже собственная мама.И вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо то, что я не замужем и что я разводилась… Женщина, как и мужчина, — это личность! И не поверите, быть счастливой без мужчины (плохонького, пьющего, бьющего, но хоть какого) тоже можно… Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть».
Фото: Instagram/@annasedokova
Видео: Instagram/@annasedokova
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