Анна Седокова рассказала о приставаниях маминого ухажера: «Ночами дядя Сережа приходил ко мне»

По словам Анны, ей однажды влетело от «дяди Сережи» за какую-то провинность: «Он снял ремень, задрал мне юбку и начал пороть меня. Я не знала, как реагировать: меня никто никогда не бил».

Ночные визиты незваного гостя в детскую комнату продолжались, и в одну из ночей, когда рука мужчины поднялась слишком высоко, Анна закричала. «Мама прибежала мгновенно, все поняла без слов, и больше дядя Сережа к нам не приходил. А я еще несколько лет не могла спать по ночам, вновь и вновь ожидая этого кошмара», – вспоминает певица.

Напомним, в апреле этого года Анна Седокова резко отреагировала на громкий скандал вокруг высказываний Регины Тодоренко о домашнем насилии.«Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье. Мама воспитывала нас одна. Папа бросил нас, и мне от него не доставалось, ведь его не было. А мама была типичной разведённой женщиной с двумя детьми, отсутствием денег и большой драмой. Но я была счастлива, потому что меня дома не били… Прошло 30 лет, и в нашем обществе мало что изменилось. Мы до сих пор судим об успешности женщины по наличию у неё мужчины… О чем мы с вами говорим, если даже сейчас меня каждый день осуждают за то, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера? Ушла от того, кто унижал меня. Меня останавливала даже собственная мама.И вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо то, что я не замужем и что я разводилась… Женщина, как и мужчина, — это личность! И не поверите, быть счастливой без мужчины (плохонького, пьющего, бьющего, но хоть какого) тоже можно… Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть».