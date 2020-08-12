«Это было шоком»: Никита Ефремов откровенно рассказал о пережитых в детстве домогательствах

«В более-менее осознанном возрасте ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Я спал ночью. Для меня это было шоком. И я никому не сказал, только позвонил маме, переселился. Это было на съемках детского фильма. Не помню, сколько лет мне было, но даже если бы я был совершеннолетним, меня в тот момент никто не спрашивал, хочу я этого или нет. Были всякие страхи, что это как-то не по-пацански, что я лох, что ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации, что обо мне подумают.

Когда я позволяю себе подумать на тему, что я жертва, сразу возникает множество опасений: не впасть бы в это состояние жертвы совсем, не манипулировать этим… Мне кажется, любой страх растворяется на свету. Страхи — как вампиры. Не могу сказать, что тебе сразу станет легко, когда расскажешь о них, но они точно боятся света», — рассказал Ефремов в интервью платформе Start.