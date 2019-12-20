«Мне было 13 лет, я была растеряна»: Нюша откровенно рассказала о домогательствах продюсера
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Анна Шурочкина — Нюша — стала гостьей ток-шоу «Ходят слухи». В студии она рассказала о своей жизни и том, как пережила детстве серьезную психологическую травму, когда к ней приставал известный продюсер.
Нюша вспомнила, что тогда ей было 12-13 лет, она уже писала свои песни, а у отца (Владимир Шурочкин — известный в начале 90-х музыкант, — прим. ред.) были проблемы с финансами и он лишился своей студии. Владимир верил в талант дочери и решил предложить ее песни другим продюсерам.
«Мы приехали с папой в офис к известному тогда продюсеру. Он попросил оставить нас наедине — хотел посмотреть, как я буду вести себя без взрослых, — вспоминает Нюша. — Сначала мы просто разговаривали, а после он попросил раздеться. Он попросил догола, снять кофточку и нижнее белье. Мне он сказал: "Представь, что я доктор". Я была очень растеряна, и подумала, что так надо. Он до меня не дотрагивался, только смотрел, но мне было очень неприятно. Я долго никому об этом не рассказывала, а потом призналась во всем папе. Он был в шоке. Для меня это стало большим психологическим потрясением, с которым я боролась много лет. К счастью, уже справилась».
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Нюша призналась, что захотела рассказать об этом, чтобы другие девочки на кастингах не попадали в подобные ловушки.
«В этом году я стала намного лучше чувствовать и понимать себя. Я многое переосмыслила... Движение #metoo вдохновило меня поделиться с вами этой непростой историей...», — написала певица в Instagram.
Напомним, движение #metoo возникло в США после того, как многие звезды Голливуда признались в том, что к ним в разные годы приставал известный продюсер Харви Вайнштейн. Его жертвами стали больше 80 женщин, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джад, Роуз Макгоуэн, Азия Ардженто и многие-многие другие.
Разбирательство со скандалом вокруг Вайнштейна идет второй год. Супруга продюсера — актриса Джорджина Чапман — сразу после начала шумихи подала на развод.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Anatoly Lomohov/ Global Look press
Видео: «Ходят слухи»
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