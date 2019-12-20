«Мне было 13 лет, я была растеряна»: Нюша откровенно рассказала о домогательствах продюсера

Нюша призналась, что захотела рассказать об этом, чтобы другие девочки на кастингах не попадали в подобные ловушки.

«В этом году я стала намного лучше чувствовать и понимать себя. Я многое переосмыслила... Движение #metoo вдохновило меня поделиться с вами этой непростой историей...», — написала певица в Instagram.

Напомним, движение #metoo возникло в США после того, как многие звезды Голливуда признались в том, что к ним в разные годы приставал известный продюсер Харви Вайнштейн. Его жертвами стали больше 80 женщин, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джад, Роуз Макгоуэн, Азия Ардженто и многие-многие другие.

Разбирательство со скандалом вокруг Вайнштейна идет второй год. Супруга продюсера — актриса Джорджина Чапман — сразу после начала шумихи подала на развод.