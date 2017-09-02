Вторая часть праздника прошла в Грузии.

18 августа дочь основателя «Хора Турецкого» Сарина и наследник грузинской ресторанной империи GG Group Торнико Церцвадзе узаконили свои отношения. Как стало известно, молодожены решили свадебное торжество разделить на две части. Первая состоялась в Москве, в банкетном зале Radisson Royal Hotel, куда было приглашено около 800 гостей. Вторая часть прошла на родине жениха — в грузинском городе Мцхета, неподалеку от Тбилиси.

«Свадьбу решили сыграть в Мцхете, неподалеку от Тбилиси. Там сейчас стоит прекрасная погода, +35 градусов. Гости наслаждались красивыми местными видами, участвовали в традиционных грузинских развлечениях. Например, они могли попробовать сами приготовить чурчхелу. Мероприятие было семейным, приехали наши родственники из России, Грузии, США», — цитирует Сарину портал Starhit.

Публикация от Sarina Erika Turetskaya (@sorik) Сен 2 2017 в 8:13 PDT

Как сообщает источник, в один из лучших ресторанов Мцхеты было приглашено порядка 750 гостей. Гостей угощали традиционными грузинскими блюдами, домашним вином.

Для второй части свадебного торжества в Грузии Сарина выбрала белое полупрозрачное платье в пол, украшенное цветами из шелка.

@georgiano @sorik #tornikesarinawedding Публикация от @vogue._.style Сен 2 2017 в 9:33 PDT

Гостей торжества развлекали приглашенные артисты, которые исполнили лезгинку. Сама красавица-невеста также кружилась в национальном грузинском танце.

Публикация от @vogue._.style Сен 2 2017 в 10:14 PDT

Поклонники пары уверены, что секрет счастливых отношений Торнике и Сарины во взаимном уважении религиозных и культурных взглядов друг друга (Торнике — грузин, а Сарина — иудейка).

Публикация от @vogue._.style Сен 2 2017 в 12:46 PDT