Сегодня, 27 июля, Никита Пресняков и Алена Краснова стали законными мужем и женой

Подготовка к торжеству началась с самого утра. Невеста вместе с подругами готовилась к одному из главных событий в ее жизни в номере отеля St. Regis Москва Никольская.

Как сообщает портал «СтарХит», влюбленные прибыли во Дворец бракосочетания Барвиха в 14:00. Алена надела роскошное свадебное платье с открытыми плечями, пышной юбкой и длинным шлейфом. Образ дополнили шикарный макияж, красивая прическа, а также браслеты и кулон ювелирного бренда SOKOLOV.

Жених же, в свою очередь, надел черный костюм от модного дизайнера Джемала Махмудова, с выбором которого ему помогали два его лучших друга.