Молекулярная кухня и торт за два миллиона: подробности свадьбы Никиты Преснякова и Алены Красновой
Подготовка к торжеству началась с самого утра. Невеста вместе с подругами готовилась к одному из главных событий в ее жизни в номере отеля St. Regis Москва Никольская.
Как сообщает портал «СтарХит», влюбленные прибыли во Дворец бракосочетания Барвиха в 14:00. Алена надела роскошное свадебное платье с открытыми плечями, пышной юбкой и длинным шлейфом. Образ дополнили шикарный макияж, красивая прическа, а также браслеты и кулон ювелирного бренда SOKOLOV.
Жених же, в свою очередь, надел черный костюм от модного дизайнера Джемала Махмудова, с выбором которого ему помогали два его лучших друга.
В 14:20 Никита и Алена вошли в зал регистрации, где поставили подписи и официально стали мужем и женой. Клятвы любви и верности новоиспеченные супруги произнесут уже в присутствии многочисленных гостей.
в 15:00 Пресняков и Краснова устроили свадебную фотосессию, позируя на фоне белого автомобиля Porsche Panamera. Влюбленные не стесняются своих чувств и с удовольствием выполняют все указания фотографа.
Вот и настал этот счастливый день!!!! #свадьба #wedding #love #summer #лето #любовь #anrealwedding
Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov)
Поздравить влюбленных придут больше 150 человек, среди которых будут родные и близкие пары, а также звезды отечественного шоу-бизнеса. Кристина Си, группа «Марсель» и «Нервы» исполнят на свадьбе свои самые громкие хиты.
Так же стало известно, что на празднике будет работать вэлком-зона, где гостей ждут бармен-шоу, молекулярная кухня и вкусное мороженое. Свадебный торт, стоимость которого по предварительным подсчетам составляет почти два миллиона рублей, для будущих мужа и жены испек сам король кондитеров Ренат Агзамов.
С учетом всего вышеперечисленного, СМИ оценивают свадьбу внука Аллы Пугачевой в несколько миллионов долларов.
Фото: instagram.com