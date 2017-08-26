В столице состоялась свадьбы дочери основателя «Хора Турецкого»

Накануне вечером в Москве состоялось пышная свадьба Сарины Турецкой и Торнике Церцвадзе. 20-летняя дочь основателя «Хора Турецкого» и 22-летний наследник грузинской ресторанной империи GG Group расписались еще 18 августа, а празднование разделили на две части. Первая состоялась в Москве, а вторая пройдет в Грузии, в городе Мцхета, на родине жениха.

Местом проведения торжества был выбран Radisson Royal Hotel, куда были приглашены 800 гостей.

Автором шикарного свадебного платья стал Валентин Юдашкин. Многометровый шлейф, сияние кристаллов, тонкое кружево идеально подчеркнули нежность и хрупкость невесты, а воздушная фата завершила образ. Жених выбрал классический черный костюм и галстук-бабочку.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) Авг 26 2017 в 8:36 PDT

Огромный зал, где состоялась свадьба, был украшен роскошными букетами цветов. Среди гостей мероприятия кроме родственников молодоженов были замечены Иосиф Кобзон с супругой Нелли, космонавт Алексей Леонов, Владимир Мединский, Эммануил Виторган с супругой Ириной, Михаил Барщевский, Александр Ревва, Игорь Гуляев, Сергей Бондарчук с супругой Татьяной Мамиашвили, Галина Юдашкина, Стефания Маликова и Леонид Груздев. Ведущим праздника стал Андрей Малахов.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Авг 26 2017 в 11:33 PDT

Одним из самых запоминающихся моментов свадьбы стал танец Сарины с отцом — Михаилом Турецким. Гости мероприятия с удовольствием поделились видео в своих блогах. А первым танцем молодоженов стал национальный грузинский.

Публикация от Elena Lapteva (@laptevaboduen) Авг 26 2017 в 10:31 PDT

Публикация от @vogue._.style Авг 26 2017 в 12:45 PDT

В течение вечера гостей развлекали приглашенные артисты: "Хор Турецкого", "Сопрано Турецкого", Сосо Павлиашвили, Теона Контридзе, Тамара Гвердцители, Николай Басков. Младшие дочери Михаила Турецкого трогательно спели для старшей сестры.

Публикация от @vogue._.style Авг 26 2017 в 10:35 PDT

Напомним, до свадьбы молодые люди встречались несколько лет. Прежде, чем попросить руки девушки, Торнике просил у родителей Сарины благословения на брак. Михаил Турецкий одобрил выбор дочери.