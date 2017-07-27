Акробатический этюд Никиты Преснякова и Алены Красновой смело можно назвать самым необычным свадебным танцем

Сегодня, 27 июля, Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли пышную свадьбу. Мы уже подробно писали о мероприятии, которое обошлось звездному семейству в несколько миллионов долларов. Но свадебный танец этой красивой пары стоит особого внимания.

Видеозапись опубликовал в своем блоге шоумен Максим Галкин. «Это самый эффектный танец жениха и невесты, который я видел!», — написал он.