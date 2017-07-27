Захватывающие па и акробатические трюки: невероятный свадебный танец Никиты Преснякова и Алены Красновой покорил Сеть
Акробатический этюд Никиты Преснякова и Алены Красновой смело можно назвать самым необычным свадебным танцем
Сегодня, 27 июля, Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли пышную свадьбу. Мы уже подробно писали о мероприятии, которое обошлось звездному семейству в несколько миллионов долларов. Но свадебный танец этой красивой пары стоит особого внимания.
Видеозапись опубликовал в своем блоге шоумен Максим Галкин. «Это самый эффектный танец жениха и невесты, который я видел!», — написал он.
Вначале казалось, что жених и невеста изображают марионеток. Но «ниточки», привязанные к их телам, оказались страховочными троссами, с помощью которых пара взмывала к потолку, кружилась в воздушном танце, переворачиваясь вверх ногами.
«ГРАНДИОЗНО! ШЕДЕВРАЛЬНО!!! ВЕЛИКОЛЕПНО!!!», «Уааау как красиво..классно придуман танец», «Просто нет слов, все танцы как танцы... А тут что то космическое....!!! Дух захватывает !!! Молодцы, так придумали шикарно», — восхищены подписчики.
Интернет моментально наводнили и другие записи очарованных гостей.
Поздравляю Никита и Алена #anrealwedding
Публикация от Valentin Yudashkin (@vyudashkin)
Фото: instagram.com