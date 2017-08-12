Кольцо за $11 млн, роскошное платье и звездные гости: самарский миллиардер устроил шикарную свадьбу
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Накануне в концертном зале «Барвиха Luxury Village» отгремела еще одна роскошная свадьба.
На этот раз в брак вступили миллиардер Алексей Шаповалов и модель Ксения Царицына, которые вот уже шесть лет живут вместе и воспитывают двоих детей.
Свадьбу пара решила отметить с размахом. Зал был украшен пышными гортензиями, а семиуровневый свадебный торт поразил даже самых искушенных гостей.
В центре всеобщего внимания была, конечно же, невеста. Сначала Ксения появилась в пышном платье с открытыми плечами и длинным шлейфом, усыпанным многочисленными кристаллами, а после сменила его на обтягивающий наряд и кружевную фату. Безымянный палец Царицыной украшало кольцо за 11 миллионов долларов.
Церемония не обошлась без звездных гостей. Так, свои самые громкие хиты исполнила Полина Гагарина, а также Сергей Шнуров со своей группой «Ленинград». Ведущими торжества стали Екатерина Варнава и Андрей Разыграев.
Фото: instagram