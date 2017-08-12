Накануне в концертном зале «Барвиха Luxury Village» отгремела еще одна роскошная свадьба.

На этот раз в брак вступили миллиардер Алексей Шаповалов и модель Ксения Царицына, которые вот уже шесть лет живут вместе и воспитывают двоих детей.

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) Авг 13 2017 в 7:26 PDT

Свадьбу пара решила отметить с размахом. Зал был украшен пышными гортензиями, а семиуровневый свадебный торт поразил даже самых искушенных гостей.

Публикация от Katerina (@katerinabezukh) Авг 13 2017 в 6:44 PDT

В центре всеобщего внимания была, конечно же, невеста. Сначала Ксения появилась в пышном платье с открытыми плечами и длинным шлейфом, усыпанным многочисленными кристаллами, а после сменила его на обтягивающий наряд и кружевную фату. Безымянный палец Царицыной украшало кольцо за 11 миллионов долларов.

Публикация от Vladimir Solnzev (@muine_dubai) Авг 12 2017 в 9:30 PDT

Церемония не обошлась без звездных гостей. Так, свои самые громкие хиты исполнила Полина Гагарина, а также Сергей Шнуров со своей группой «Ленинград». Ведущими торжества стали Екатерина Варнава и Андрей Разыграев.

Публикация от Katerina (@katerinabezukh) Авг 12 2017 в 12:19 PDT

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) Авг 13 2017 в 4:19 PDT

Публикация от Katerina (@katerinabezukh) Авг 12 2017 в 11:19 PDT