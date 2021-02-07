Роскошная Эрнст, роковая Литвинова и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Пресс-служба
В столичном кинотеатре «Художественный» на минувшей неделе состоялась премьера драмы «Северный ветер» актрисы, режиссера и сценариста Ренаты Литвиновой. В числе прочих членов съемочной команды картину первым зрителям представила сыгравшая в ней одну из главных ролей Софья Эрнст. Актриса выглядела роскошно в красном платье марки Belik с глубоким декольте и украшениях Bvlgari — браслете в виде обвивающей запястье змеи из желтого и белого золота с бриллиантами и рубинами и серьгах из белого золота с бриллиантами.
Рената Литвинова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Исполнительница главной роли и режиссер фильма Рената Литвинова появилась перед публикой в эффектном красном наряде Balenciaga. Завершали образ яркий драматичный макияж, сверкающие украшения, ретро-укладка и серебристый клатч на цепочке.
Ульяна Добровская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Дочь Ренаты Литвиной Ульяна Добровская позировала фотографам в эффектном и довольно провокационном образе. На показе Ульяна появилась в сверкающем красном асимметричном топе в блестках с глубоким декольте и кожаных брюках. Финальным штрихом стали ярко-голубые тени на веках.
Светлана Ходченкова
Фото: Пресс-служба
Светлана Ходченкова, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Ренаты Литвиновой «Северный Ветер», на премьере картины блистала в платье-сетке с пышной полупрозрачной юбкой Miu Miu и украшениях Bvlgari — колье и кольце из белого золота с бриллиантами и серьгах из белого золота с бриллиантами и сапфирами.
Ксения Собчак
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ксения Собчак выглядела стильно и женственно в платье Ulyana Sergeenko, которое дополнила эффектным блестящим черно-белым колье с камнями в виде сердец.
Тина Канделаки
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На минувшей неделе в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера романтической комедии «Love» с Сергеем Светлаковым в главной роли. Тина Канделаки позировала фотографам на красной дорожке в эффектном ярко-синем платье с широким кожаным поясом.
Сабина Ахмедова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одной из самых ярких и элегантных девушек показа была Сабина Ахмедова, сыгравшая в фильме одну из ролей. Актриса сочетала белоснежную рубашку с мини-юбкой в черно-белую клетку, завершив образ крупными золотыми серьгами и классическими лодочками.
Глюкоза
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
2 февраля состоялся первый международный музыкальный молодежный Digital-фестиваль «ЖАРА KIDS FEST». Глюкоза появилась на мероприятии в довольно скромном черно-белом платье, дополнив образ замшевыми туфлями на каблуках и яркой помадой.
LIDUS
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Более дерзко выглядела ее 13-летняя дочь Лидия, выступающая под псевдонимом LIDUS. Юная певица сочетала кожаную косуху с широкими штанами в клетку, которые украсила цепями, и яркими кедами. Завершали образ в стиле панк необычные крупные серьги, ожерелья, кольцо в носу и фирменный Лидин «ежик» на голове, который она на этот раз покрасила в розовый цвет.
Надежда Оболенцева
Фото: Пресс-служба
Во «Дворце на Яузе» прошла светская премьера спектакля Театра на Малой Бронной «Бэтмен против Брежнева». Премьерный показ посетили Константин Богомолов и Ксения Собчак, Наталья Шкулева и Андрей Малахов, Светлана Устинова, Дарья Повереннова и многие другие. Одной из самых стильных девушек мероприятия стала Надежда Оболенцева, сочетавшая черный кожаный пиджак с необычным вязаным костюмом цвета шоколада.
Фото: пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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