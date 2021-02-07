Роскошная Эрнст, роковая Литвинова и другие яркие образы звезд за неделю

В столичном кинотеатре «Художественный» на минувшей неделе состоялась премьера драмы «Северный ветер» актрисы, режиссера и сценариста Ренаты Литвиновой. В числе прочих членов съемочной команды картину первым зрителям представила сыгравшая в ней одну из главных ролей Софья Эрнст. Актриса выглядела роскошно в красном платье марки Belik с глубоким декольте и украшениях Bvlgari — браслете в виде обвивающей запястье змеи из желтого и белого золота с бриллиантами и рубинами и серьгах из белого золота с бриллиантами.

Рената Литвинова