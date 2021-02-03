Иванова и Ахмедова в мини, Канделаки в эффектном платье и другие на премьере фильма «Love»

По сюжету, отель «Love» — лучшее место, где можно провести День влюбленных… Ревнивый муж пытается проникнуть во все номера в поисках пропавшей жены. Бывшие однокурсники встречаются в ресторане в годовщину выпуска, и старые чувства вспыхивают с новой силой. Частный детектив и его привлекательная клиентка устраивают шпионское шоу с прослушкой, чтобы вывести на чистую воду мужа-подлеца. Горничная из Узбекистана выбирает между любовью к своему парню и самым дорогим, что оставила на родине. А жизнь скромного студента, мечтающего стать мужчиной всего за один час, никогда не будет прежней после встречи с самой болтливой ночной бабочкой города… Чего только не найдешь за закрытыми дверями номеров отеля. Но всегда есть шанс найти главное — свою любовь.

В широкий прокат картина выходит 11 февраля. Купить билеты можно здесь.