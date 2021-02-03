Иванова и Ахмедова в мини, Канделаки в эффектном платье и другие на премьере фильма «Love»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Первыми картину оценили Светлана Иванова, появившаяся в кинотеатре в джинсовой мини-юбке и объемном черном свитере, Тина Канделаки, позировшая фотографам в эффектном ярко-синем платье с широким кожаным поясом, и другие.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одной из самых ярких и элегантных девушек показа была Сабина Ахмедова, сыгравшая в фильме одну из ролей. Актриса сочетала белоснежную рубашку с мини-юбкой в черно-белую клетку, завершив образ крупными золотыми серьгами и классическими лодочками.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Также комедию зрителям представили снявшиеся в ней Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Юрий Стоянов, Ян Цапник, Елена Валюшкина, Макар Запорожский, Наталья Паршенкова, Филипп Ершов и другие.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
По сюжету, отель «Love» — лучшее место, где можно провести День влюбленных… Ревнивый муж пытается проникнуть во все номера в поисках пропавшей жены. Бывшие однокурсники встречаются в ресторане в годовщину выпуска, и старые чувства вспыхивают с новой силой. Частный детектив и его привлекательная клиентка устраивают шпионское шоу с прослушкой, чтобы вывести на чистую воду мужа-подлеца. Горничная из Узбекистана выбирает между любовью к своему парню и самым дорогим, что оставила на родине. А жизнь скромного студента, мечтающего стать мужчиной всего за один час, никогда не будет прежней после встречи с самой болтливой ночной бабочкой города… Чего только не найдешь за закрытыми дверями номеров отеля. Но всегда есть шанс найти главное — свою любовь.
В широкий прокат картина выходит 11 февраля. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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