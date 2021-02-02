Глюкоза в мини, Барановская с красавчиком-сыном и звезды TikTok на «ЖАРА KIDS FEST»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Зрителей ждали неожиданные дуэты и выступления главных трендсеттеров, хитмейкеров и блогеров страны. На цене зажгли Jony, Егор Шип, Джаро, Даня Милохин, Karna.val, Gavrilina, Mary Gu, Артем КИД, TERNOVOY, Аня Pokrov, LIDUS, Анет Сай, Артур Бабич, Маха Горячева и многие другие.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Лучших выбирало звездное жюри, в состав которого вошли Глюкоза, Денис Клявер, Слава и Карина Кросс. Глюкоза появилась на мероприятии в довольно скромном черно-белом платье, дополнив образ замшевыми туфлями на каблуках и яркой помадой. Более дерзко выглядела ее 13-летняя дочь Лидия, выступающая под псевдонимом LIDUS. Юная певица сочетала кожаную косуху с широкими штанами в клетку, которые украсила цепями, и яркими кедами. Завершали образ в стиле панк необычные крупные серьги, ожерелья, кольцо в носу и фирменный лидин «ежик» на голове, который она на этот раз покрасила в розовый цвет.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ведущими фестиваля стали Юлия Барановская, ее сын Артем Аршавин и Константин Тарасюк. Телезвезда и многодетная мама позировала на красной дорожке в серебристом сверкающем платье в пайетках с длинной бахромой на подоле и рукавах.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Лариса Долина появилась на фестивале с девятилетней внучкой Александрой, которая, вполне возможно, решит пойти по стопам своей знаменитой бабушки и тоже станет певицей.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Вместе с молодыми участниками на премии также выступили Денис Клявер, Зара, DAVA, Слава с дочерью Александрой Морозовой и многие другие. Премьерой на детской премии стало выступление EMIN с сыном Али, который исполнил дебютную песню «Еду на капоте». Телевизионная трансляция первого международного музыкального молодежного фестиваля «ЖАРА KIDS FEST» состоится 27 февраля в 18:00 на телеканале «ЖАРА TV».
Академия «ЖАРА KIDS» — это уникальная профессиональная продюсерская платформа для детей и тинейджеров со всего мира, которая дает возможность заявить о себе и стать участником фестивалей «ЖАРА KIDS FEST» или премии «ЖАРА KIDS AWARDS». 2 сентября 2020 года состоялась первая музыкальная премия «ЖАРА Kids Awards», в которой приняли участие талантливые дети и подростки со всей страны. Количество заявок, полученных организаторами после детской премии, позволило расширить границы и объявить о первом международном музыкальном молодежном фестивале «ЖАРА KIDS FEST».
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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