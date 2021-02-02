Глюкоза в мини, Барановская с красавчиком-сыном и звезды TikTok на «ЖАРА KIDS FEST»

Лучших выбирало звездное жюри, в состав которого вошли Глюкоза, Денис Клявер, Слава и Карина Кросс. Глюкоза появилась на мероприятии в довольно скромном черно-белом платье, дополнив образ замшевыми туфлями на каблуках и яркой помадой. Более дерзко выглядела ее 13-летняя дочь Лидия, выступающая под псевдонимом LIDUS. Юная певица сочетала кожаную косуху с широкими штанами в клетку, которые украсила цепями, и яркими кедами. Завершали образ в стиле панк необычные крупные серьги, ожерелья, кольцо в носу и фирменный лидин «ежик» на голове, который она на этот раз покрасила в розовый цвет.