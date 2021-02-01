Собчак с Богомоловым, Баста и Малахов с супругами и другие звезды на премьере спектакля
Фото: Пресс-служба
Премьерный показ посетили Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, Наталья Шкулева и Андрей Малахов, Владимир Познер, Светлана Устинова, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Наташа Максимова, Юлия Бордовских, Борис Белоцерковский, Виктория и Олег Шеляговы, Елена Пинская и Баста и многие другие.
Одной из самых ярких девушек вечера стала Ксения Собчак, выбравшая для выхода в свет эффектные блестящие кожаные брюки, которые сочетала с черной шелковой блузкой, стильным жакетом молочного оттенка и грубыми ботинками на массивной подошве.
Фото: Пресс-служба
Более расслабленный образ выбрала супруга рэпера Басты. На премьере Елена Пинская появилась в объемном свитере и кожаной мини-юбке кофейных оттенков.
Фото: Пресс-служба
«Бэтмен против Брежнева» — советский триллер, фантазия о том, что делал бы Бэтмен в СССР, в эпоху застоя, будь он советским гражданином. Рассказчиком этой истории станет маленькая девочка, дочь Бэтмена, а соткана она из всего знакомого нам советского — быта, кино, песен, судеб. Автор спектакля Саша Денисова — драматург, режиссер, сценарист. В спектакле участвуют: Сергей Епишев, Дмитрий Куличков, Ольга Лапшина, Александр Семчев, Мария Шумакова, Екатерина Варнава, Александра Виноградова, Лина Веселкина и другие.
Следующие спектакли «Бэтмен против Брежнева» пройдут во Дворце на Яузе 11 и 22 февраля.
Фото: пресс-служба
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