Собчак с Богомоловым, Баста и Малахов с супругами и другие звезды на премьере спектакля

Премьерный показ посетили Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, Наталья Шкулева и Андрей Малахов, Владимир Познер, Светлана Устинова, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Наташа Максимова, Юлия Бордовских, Борис Белоцерковский, Виктория и Олег Шеляговы, Елена Пинская и Баста и многие другие.

Одной из самых ярких девушек вечера стала Ксения Собчак, выбравшая для выхода в свет эффектные блестящие кожаные брюки, которые сочетала с черной шелковой блузкой, стильным жакетом молочного оттенка и грубыми ботинками на массивной подошве.