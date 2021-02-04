Эффектная девушка! 19-летняя дочь Ренаты Литвиновой произвела фурор на кинопремьере

На премьере драмы «Северный ветер» актрисы, режиссера и сценариста Ренаты Литвиновой в столичном кинотеатре «Художественный» начали собираться многочисленные звездные гости. Представить картину первым зрителям приехали снявшиеся в ней актеры, в числе которых оказалась и Ульяна Добровская.

Девушка позировала фотографам в эффектном и довольно провокационном образе. На показе Ульяна появилась в сверкающем красном асимметричном топе в блестках с глубоким декольте и кожаных брюках. Финальным штрихом стали ярко-голубые тени на веках.