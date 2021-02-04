Эффектная девушка! 19-летняя дочь Ренаты Литвиновой произвела фурор на кинопремьере
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На премьере драмы «Северный ветер» актрисы, режиссера и сценариста Ренаты Литвиновой в столичном кинотеатре «Художественный» начали собираться многочисленные звездные гости. Представить картину первым зрителям приехали снявшиеся в ней актеры, в числе которых оказалась и Ульяна Добровская.
Девушка позировала фотографам в эффектном и довольно провокационном образе. На показе Ульяна появилась в сверкающем красном асимметричном топе в блестках с глубоким декольте и кожаных брюках. Финальным штрихом стали ярко-голубые тени на веках.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Отметим, что Рената Литвинова, как настоящая богиня, не стареет. А дочь актрисы и режиссера Ульяна Добровcкая с каждым годом хорошеет и становится все больше похожей на маму. В последние несколько лет она начала сниматься в кино, выходить в свет и появляться на страницах глянцевых журналов. На этот раз Ульяна сыграла одну из главных ролей в картине своей знаменитой мамы «Северный ветер».
Фото: Instagram, kinopoisk, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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