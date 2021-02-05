Эрнст с дерзким декольте, Ходченкова в платье-сетке и другие на премьере «Северного ветра»

«Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…», — так описали картину ее создатели.

В широкий прокат драма Ренаты Литвиновой выходит 6 февраля. Купить билеты можно здесь.