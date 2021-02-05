Эрнст с дерзким декольте, Ходченкова в платье-сетке и другие на премьере «Северного ветра»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Картину первым зрителям представила исполнительница главной роли и режиссер Рената Литвинова, появившаяся перед публикой в эффектном красном наряде Balenciaga. Вместе с ней в не менее ярком образе фотографам позировала ее 19-летняя дочь Ульяна Добровская, также снявшаяся в фильме.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Еще одна звезда драмы Софья Эрнст появилась на премьере в компании супруга Константина Эрнста. Актриса продемонстрировала себя во всей красе в смелом красном платье с очень глубоким декольте.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Ходченкова, которую также можно увидеть в картине, подчеркнула фигуру черным платьем-сеткой с пышной полупрозрачной юбкой.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В числе гостей премьеры были Анна Михалкова, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Агния Дитковските, Анна Меликян, Светлана Бондарчук, Игорь и Вадим Верники, Авдотья Смирнова, Павел Табаков, Кирилл Серебренников и многие другие.
«Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…», — так описали картину ее создатели.
В широкий прокат драма Ренаты Литвиновой выходит 6 февраля. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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