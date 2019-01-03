Дакота с Соколовским, Петросян со Степаненко и другие самые громкие и неожиданные расставания 2018 года

Влад Соколовский и Рита Дакота
Рита Дакота и Влад Соколовский были примером для многих пар, выглядели очень счастливыми и растили дочь Мию, а прошлым летом неожиданно сообщили о разводе. О том, что стало причиной такого удивившего многих решения певица очень откровенно и эмоционально рассказала в Instagram: «Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни.
Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери»
Евгений Петросян и Елена Степаненко
Одной из главных новостей шоу-бизнеса прошло лета стало сообщение о том, что известный российский юморист Евгений Петросян разводится с супругой и коллегой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Позднее стало известно, что 72-летний Петросян оставил супругу ради нового романа со своей 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Юморист лаконично прокомментировал свой развод: «Определенный этап нашей совместной жизни завершен».
Сергей и Матильда Шнуровы
Фронтмен группы «Лениград» Сергей Шнуров внезапно объявил о расставании с женой Матильдой. Для многих такой поворот событий был неожиданностью, ведь со стороны эти двое казались идеальной парой. Позднее выяснилось, что Сергей не хранил супруге верность, ей надоело терпеть такое отношение, и она, по слухам, начала встречаться с другим мужчиной. В итоге Шнуровы развелись, а спустя несколько недель музыкант женился на своей новой девушке Ольге Абрамовой, которой публично признался в любви.
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова
Развод футболиста Александра Кержакова с женой Миланой стал одним из самых громких в прошлом году. Милана отчаянно пыталась отсудить у бывшего супруга сына и откровенно рассказывала в интервью об изменах футболиста, вымогательствах крупных сумм денег и о домашнем насилии. На сторону Тюльпановой встали многие известные женщины, в том числе Ксения Собчак, советовавшие ей бороться до конца. На днях ей наконец удалось отсудить сына.
Денис и Дарья Глушаковы
Еще более некрасивым получился скандал в семье Дениса Глушакова. После того, как Дарья Глушакова поймала супруга на измене, подала на развод и потребовала алименты на содержание дочерей, футболист начал ее оскорблять, угрожать ей и желать смерти — запись телефонных разговоров появилась в Сети.
Гуф и Кети Топурия
Слухи о романе солистки группы A'Studio Кети Топурии и рэпера Гуфа многих сильно удивили. Было непонятно, что общего у рэпера с пагубными зависимостями, меняющего девушек как перчатки и изменявшего экс-супруге, с умницей и красавицей Кети. Выяснилось, что артисты сначала дружили, а потом у них начался роман. Некоторые даже поверили, что рэпер наконец остепенится и станет счастливым семьянином, но чуда не произошло. В прошлом году его 18-летняя поклонница по имени Яна обнародовала фотографии и аудиозаписи, доказывающие связь с ним, а спустя несколько дней заявила, что беременна. В итоге Кети заявила, что больше не общается с рэпером.
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
Ани Лорак в прошлом годуподала на развод с супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Причиной такого решения стала неверность: Налчаджиоглу был замечен в одном из киевских клубов с украинской моделью и дизайнером Яной Беляевой, с которой явно вел себя не по-дружески. В Сеть попали снимки и видео, судя по которым Мурата и Яну связывают близкие отношения.
Дженнифер Энистон и Джастин Теру
После Дня всех влюбленных, 15 февраля, Дженнифер Энистон и Джастин Теру сделали официальное заявление о том, что теперь они никакие не влюбленные и вообще разводятся. «В попытке сократить количество слухов и недомолвок мы лично объявляем о расставании и грядущем разводе. Это решение было взаимным и принято с любовью еще в конце прошлого года. Мы остаемся лучшими друзьями и с огромным уважением относимся друг к другу», — говорилось в совместном заявлении актеров. Для поклонников Энистон новость стала полной неожиданностью. Всем казалось, что после тяжелого развода с Брэдом Питтом, бросившим ее ради Анджелины Джоли, курса психотерапии и нескольких непродолжительных романов Дженнифер наконец нашла того самого мужчину, с которым она если не навсегда, то, по крайней мере, надолго. Но не сложилось.
Мария Порошина и Илья Древнов
Как гром среди ясного неба стало известно, что беременная в пятый раз Мария Порошина развелась с супругом Ильей Древновым, от которого у нее есть три дочери. Оказалось, что актриса ждет ребенка от другого мужчины. «Ребенок для меня сейчас — самое главное. Конечно, хочу быть замужем и жить полноценной семейной жизнью, это моя мечта. Я семейный человек и совсем не люблю одиночества. Некоторые женщины прекрасно живут одни, а мне обязательно нужна мужская поддержка — надежное плечо, друг, с которым могла бы делиться самым сокровенным. Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет. Пока нужно пережить кризисный период. Начинать новую жизнь непросто, я не чувствую радости или облегчения. Но уверена, что все сделала правильно», — призналась актриса в интервью журналу «Караван историй».
Владимир и Екатерина Кузьмины
Владимир Кузьмин объявил о разводе после 17 лет брака прошлым летом. Экс-супруга артиста Екатерина была младше его на 27 лет. Новая пассия Кузьмина еще моложе: спустя несколько месяцев после расставания с женой 63-летний певец вышел в свет с 26-летней блондинкой по имени Светлана.
Павел и Ирина Грудинины
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин прославился не только благодаря выборам. В СМИ в прошлом году также широко обсуждалась насыщенная личная жизнь Грудинина. Летом он подал на развод с супругой Ириной после 37 лет брака. Оказалось, у Павла Николаевича давно другая семья — молодая возлюбленная Ксения Кутюхина и две маленькие дочки.
Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр
В конце минувшего года стало известно о том, что Роберт Де Ниро разводится с супругой Грейс Хайтауэр после 21 года брака. «У нас с Грейс двое прекрасных детей. И сейчас мы проходим период изменения наших отношений. Он трудный, но конструктивный. Грейс прекрасная мать, я ее очень уважаю. Мы по-прежнему остаемся родителями и будем вместе заниматься их проблемами», — говорилось в официальном заявлении актера.