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63-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 26-летней возлюбленной

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Кузьмин и его новая возлюбленная

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Известный музыкант побывал на фестивале «Песня года» в компании молодой подруги.

В июне этого года стало известно, что 63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин расстался со своей супругой Екатериной Трофимовой и закрутил роман с 26-летней блондинкой по имени Светлана. По информации СМИ, Владимир подарил пышногрудой красотке яхту и посвятил ей одну из своих новых песен.

1 декабря в спорткомплексе «Олимпийский» состоялся традиционный ежегодный музыкальный фестиваль «Песня года», на котором Кузьмин появился с молодой возлюбленной.

СМИ отмечают, что Владимир и Светлана держались за руку и не стеснялись демонстрировать теплые чувства.

Фото:Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov, Valery Lukyanov, Anton Belitsky, Evguenii Matveev, Svetlana Maltseva / Global Look Press, Facebook, Instagram

Текст: Наталья Емельянова

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