63-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 26-летней возлюбленной

В июне этого года стало известно, что 63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин расстался со своей супругой Екатериной Трофимовой и закрутил роман с 26-летней блондинкой по имени Светлана. По информации СМИ, Владимир подарил пышногрудой красотке яхту и посвятил ей одну из своих новых песен.

1 декабря в спорткомплексе «Олимпийский» состоялся традиционный ежегодный музыкальный фестиваль «Песня года», на котором Кузьмин появился с молодой возлюбленной.

СМИ отмечают, что Владимир и Светлана держались за руку и не стеснялись демонстрировать теплые чувства.