Нецензурная брань и обещания расправы: в Сети появилась запись угроз футболиста Дениса Глушакова матери его детей

Сегодня стало известно, что бывшая жена Дениса Глушакова написала заявление в полицию из-за угроз со стороны бывшего мужа. В разговоре с агенством «РИА Новости» ее адвокат Сергей Жорин пояснил, что они связаны с бракоразводным процессом: мужчина требует, чтобы Дарья отказалась от своих претензий. Чуть позже в Сети появилась аудиозапись разговоров бывших супругов, ее можно послушать на канале Mash.

«Я тебе буду оставлять на еду, а получать ты будешь алименты вот такие, так что, дорогая моя, пора карьеру нам делать по-другому, к сожалению. Надо выбирать, жизнь такая жесткая штука», — с издевкой заявляет матери своих детей «Спортсмен года-2017».

«Если мирного не будет ничего, тебе ***, тебе жизни не будет в Москве, клянусь тебе, я тебе обещаю», — продолжает угрожать мужчина, вспоминая свои связи в Госдуме, перемежая оскорбления с бранными словами.

«У меня первый был трогательный день — это когда дядя умер , а второй — это ты, тварь ***», — в сердцах заявляет он.

Пара познакомилась в 2008 году в городе Миллерово Ростовской области, откуда оба родом, когда Дарье было 17 лет, а Денису — 21 год. В 2010 году они поженились. В 2011 году у них родилась дочь Валерия, а в 2016-м — вторая дочь Александра.