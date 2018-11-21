Роберт Де Ниро разводится с супругой после 21 года брака

Западные СМИ трубят, что известнейший актер Роберт Де Ниро и его жена, бывшая стюардесса Грейс Хайтауэр решили развестись. «Причина пока неизвестна», — цитирует источника, близкого к паре, американский портал Page Six. Инсайдеры Daily Mail добавляют, что супруги уже расставались однажды всего через два года после свадьбы в 1997 году, однако развод так и не был завершен, а клятвы любви и верности обновлены в 2004-м.

На этот раз, как считают источники, все серьезнее. У Роберта и Грейс есть 20-летний сын Элиот и 6-летняя дочь Хелен (рожденная суррогатной матерью), и пока непонятно, как супруги будут делить опеку над девочкой.