Роберт Де Ниро разводится с супругой после 21 года брака

Западные СМИ трубят, что известнейший актер Роберт Де Ниро и его жена, бывшая стюардесса Грейс Хайтауэр решили развестись. «Причина пока неизвестна», — цитирует источника, близкого к паре, американский портал Page Six. Инсайдеры Daily Mail добавляют, что супруги уже расставались однажды всего через два года после свадьбы в 1997 году, однако развод так и не был завершен, а клятвы любви и верности обновлены в 2004-м.
На этот раз, как считают источники, все серьезнее. У Роберта и Грейс есть 20-летний сын Элиот и 6-летняя дочь Хелен (рожденная суррогатной матерью), и пока непонятно, как супруги будут делить опеку над девочкой.
Всего же у Де Ниро шестеро детей, в том числе старшая приемная дочь от первого брака с Дайан Эбботт. Оскароносный актер также долго прожил с экс-моделью Туки Смит, от которой у него родились (также с помощью суррогатной матери) сыновья-близнецы. Самые долгие отношения у звезды были с Грейс Хайтауэр.
Фото: AUG/face to face, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, Randy Risling, Ray Tang, Nancy Kaszerman, Dennis Van Tine, Wang Ying, Cinetext/Distler, Paramount Pictures / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Вечерний Ургант