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Роберт Де Ниро разводится с супругой после 21 года брака

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Грейс Хайтауэр и Роберт Де Ниро

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75-летний Роберт Де Ниро и его 63-летняя жена Грейс Хайтауэр больше не живут вместе. Об этом сообщили сразу несколько зарубежных СМИ.

Западные СМИ трубят, что известнейший актер Роберт Де Ниро и его жена, бывшая стюардесса Грейс Хайтауэр решили развестись. «Причина пока неизвестна», — цитирует источника, близкого к паре, американский портал Page Six. Инсайдеры Daily Mail добавляют, что супруги уже расставались однажды всего через два года после свадьбы в 1997 году, однако развод так и не был завершен, а клятвы любви и верности обновлены в 2004-м.

На этот раз, как считают источники, все серьезнее. У Роберта и Грейс есть 20-летний сын Элиот и 6-летняя дочь Хелен (рожденная суррогатной матерью), и пока непонятно, как супруги будут делить опеку над девочкой.

Всего же у Де Ниро шестеро детей, в том числе старшая приемная дочь от первого брака с Дайан Эбботт. Оскароносный актер также долго прожил с экс-моделью Туки Смит, от которой у него родились (также с помощью суррогатной матери) сыновья-близнецы. Самые долгие отношения у звезды были с Грейс Хайтауэр.

Фото: AUG/face to face, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, Randy Risling, Ray Tang, Nancy Kaszerman, Dennis Van Tine, Wang Ying, Cinetext/Distler, Paramount Pictures / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Вечерний Ургант

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