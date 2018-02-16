Успешна и одинока в 49 лет: почему от Дженнифер Энистон сбегают мужья
После Дня всех влюбленных, 15 февраля, Дженнифер Энистон и Джастин Теру сделали официальное заявление, что теперь они никакие не влюбленные и вообще разводятся. «В попытке сократить количество слухов и недомолвок мы лично объявляем о расставании и грядущем разводе. Это решение было взаимным и принято с любовью еще в конце прошлого года. Мы остаемся лучшими друзьями и с огромным уважением относимся друг к другу», — говорится в совместном заявлении актеров.
Для поклонников Энистон новость стала полной неожиданностью. Всем казалось, что после тяжелого развода с Брэдом Питтом, бросившим ее ради Анджелины Джоли, курса психотерапии и нескольких непродолжительных романов Дженнифер наконец нашла того самого мужчину, с которым она если не навсегда, то, по крайней мере, надолго. И вот грянул развод спустя пару лет после тихой и романтичной свадьбы в доме, который они купили и обсутроили для долгой счастливой семейной жизни. Как же так?
Дженнифер Энистон и Джастин Теру познакомились на съемках комедии «Жажда странствий» и стали хорошими друзьями. Нет, между ними не вспыхнула страсть, их не поразило в самое сердце, они не бросились в омут с головой — стали настоящими приятелями. Потом начали встречаться. За последующие семь лет отношений Энистон и Теру в принципе и выглядели всегда как очень близкие друзья. В интервью Дженнифер называла Джастина верным другом и хорошим человеком, с которым ей очень удобно и комфортно, а Джастин заявлял, что их союз держится на уважении друг к другу. И больше никаких эмоций, не то что урагана страстей.
Брэд Питт, к слову, на заре отношений Энистон с Теру откровенно рассказал в интервью журналу Parade, почему ушел от звезды сериала «Друзья» и предпочет ей классическую роковуху, голливудский секс-символ с сомнительным прошлым, Анджелину Джоли. Признался, что было скучно, мало страсти, а Дженнифер была ему скорее другом, чем женой и любимой женщиной.
Недавно Дженнифер Энистон показала известному архитектурному изданию AD свой роскошный дом в Лос-Анджелесе, который обустраивала сама, иногда нехотя слушая советы супруга. «Сексуальность важна, но комфорт — основное», — так актриса охарактеризовала свою дизайнерскую философию, которая, судя по всему, распространяется и на остальные сферы ее жизни. Комфорт — вообще основное слова во всех интервью Энистон, и присутствие Теру, похоже, это состояние комфорта стало нарушать. В СМИ все чаще появлялись слухи о бытовых разногласиях супругов и о более серьезных проблемах, которые выводят актрису из равновесия.
Больше всего эмоций у Дженнифер Энистон, как выяснилось, вызывают не романы, которые у нее никогда не были бурными, а давление, которое общество оказыват на женщину. В 2016 она опубликовала свою колонку в газете The Huffington Post, в которой впервые показала себя с новой стороны и рассказала, как ее достали люди со стереотипным мышлением. «Я чертовски много работала, чтобы иметь ту жизнь и ту карьеру, которую я имею, и я не хочу, чтобы меня заклеймили печальной бездетной женщиной. Мы не обязаны становиться матерями или женами, чтобы быть полноценными личностями. Мы сами должны "жить долго и счастливо" так, как мы это видим», — вау, такого урагана эмоций от Дженнифер, наверное, не видел ни один мужчина.
Энистон регулярно медитирует и занимается йогой, бегает, тренируется и правильно питается. Слушает лекции духовного учителя Митру Рахбар, которая рассказывает про астрологию, и увлекается телепатией, тщательно прислушивается к себе и постоянно ищет то, что «вдохновит ее до глубины души и заставит ее сердце петь». У актрисы много верных подруг и друзей (она даже на съемки фильмов старается приглашать старых друзей, с которыми комфортно работать), увлечений, собственная продюсерская компания и 240 миллионов на счету — в общем, все, чтобы не покидать зону комфорта. Выйдет ли она снова замуж? Вернется ли к Брэду Питту? В любом случае, главный роман в жизни у Дженнифер Энистон уже случился, ведь любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь.
Фото: eastnews, instagram, globallookpress