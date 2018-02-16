Успешна и одинока в 49 лет: почему от Дженнифер Энистон сбегают мужья

Недавно Дженнифер Энистон показала известному архитектурному изданию AD свой роскошный дом в Лос-Анджелесе, который обустраивала сама, иногда нехотя слушая советы супруга. «Сексуальность важна, но комфорт — основное», — так актриса охарактеризовала свою дизайнерскую философию, которая, судя по всему, распространяется и на остальные сферы ее жизни. Комфорт — вообще основное слова во всех интервью Энистон, и присутствие Теру, похоже, это состояние комфорта стало нарушать. В СМИ все чаще появлялись слухи о бытовых разногласиях супругов и о более серьезных проблемах, которые выводят актрису из равновесия.

Больше всего эмоций у Дженнифер Энистон, как выяснилось, вызывают не романы, которые у нее никогда не были бурными, а давление, которое общество оказыват на женщину. В 2016 она опубликовала свою колонку в газете The Huffington Post, в которой впервые показала себя с новой стороны и рассказала, как ее достали люди со стереотипным мышлением. «Я чертовски много работала, чтобы иметь ту жизнь и ту карьеру, которую я имею, и я не хочу, чтобы меня заклеймили печальной бездетной женщиной. Мы не обязаны становиться матерями или женами, чтобы быть полноценными личностями. Мы сами должны "жить долго и счастливо" так, как мы это видим», — вау, такого урагана эмоций от Дженнифер, наверное, не видел ни один мужчина.

Энистон регулярно медитирует и занимается йогой, бегает, тренируется и правильно питается. Слушает лекции духовного учителя Митру Рахбар, которая рассказывает про астрологию, и увлекается телепатией, тщательно прислушивается к себе и постоянно ищет то, что «вдохновит ее до глубины души и заставит ее сердце петь». У актрисы много верных подруг и друзей (она даже на съемки фильмов старается приглашать старых друзей, с которыми комфортно работать), увлечений, собственная продюсерская компания и 240 миллионов на счету — в общем, все, чтобы не покидать зону комфорта. Выйдет ли она снова замуж? Вернется ли к Брэду Питту? В любом случае, главный роман в жизни у Дженнифер Энистон уже случился, ведь любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь.

Фото: eastnews, instagram, globallookpress