Провокационный лавандовый топ Шерзингер, прозрачное мини-платье Нюши и другие яркие образы звезд за неделю

Нюша во время самоизоляции решила разобрать гардероб и похвасталась загорелыми ногами в провокационном прозрачном мини-платье, в котором когда-то выходила на сцену. «На самоизоляции из крайности в крайность: пижама 24/7 либо концертный костюм. Вообще балуйте себя дома, устраивайте семейные обеды, как если пошли бы в ресторан, или даже на свидания. Не дайте рутине взять вверх», — написала она в Instagram.

Светлана Бондарчук