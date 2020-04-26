Провокационный лавандовый топ Шерзингер, прозрачное мини-платье Нюши и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Instagram
Николь Шерзингер показала, как провести период самоизоляции стильно. Певица, предпочитающая дерзкие латексные мини и комбинезоны на сцене, удивила нежным домашним образом. Солистка группы The Pussycat Dolls выстроила образ вокруг клетчатого принта в нежном оттенке лаванды. На ней — эффектная двойка с широкими брюками высокой посадки, низы которых прикрывают обувь — за счет этой хитрости ноги визуально кажутся еще длиннее. Дополняет комплект короткий асимметричный топ-бюстье на одно плечо. «Карантинный образ дня», — подписала фото Николь.
Нюша
Нюша во время самоизоляции решила разобрать гардероб и похвасталась загорелыми ногами в провокационном прозрачном мини-платье, в котором когда-то выходила на сцену. «На самоизоляции из крайности в крайность: пижама 24/7 либо концертный костюм. Вообще балуйте себя дома, устраивайте семейные обеды, как если пошли бы в ресторан, или даже на свидания. Не дайте рутине взять вверх», — написала она в Instagram.
Светлана Бондарчук
Фото: Instagram
Не знаем, гуляла ли она по Патриаршим, устав находиться в самоизоляции, или же просто решила показать ранее неопубликованные кадры... В любом случае выглядела Светлана очень эффектно в образе в стиле бохо: шелковое мини-платье с длинной бахромой она дополнила черными казаками с контрастной белой вышивкой и длинными сережками, подчеркнувшими тонкую шею и зону декольте. Завершал весенний образ пышный букет белых георгинов.
Юлия Снигирь
Яркое фото, которое опубликовала Юлия Снигирь в своем блоге, впечатлило ее поклонников. «Если совсем честно, то очень хочется надеть красивое платье и отправиться на премию Ника, чтобы получить свою статуэтку, которую мне планировали вручить за роль в сериале Новый Папа. Такое вот признание», — написала актриса.
Моника Беллуччи
Фото: Instagram
Моника Беллуччи с новой дерзкой стрижкой и в прозрачном лифе украсила обложку глянца. Позировала актриса в эффектном блестящем жакете из кожи питона.
Валерия
Валерия в юбке-мини, косухе насыщенного винного оттенка и ботфортах в тон на минувшей неделе восхитила поклонников стройными ногами.
Дарья Повереннова
Дарья Повереннова в ярком вельветовом жакете и плиссированном платье подбодрила фанатов во время карантина.
Мерьем Узерли
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли примерила блестящее сари в новой модной съемке. Завершала образ сумка нежно-розового оттенка из кожи питона с золотым декором.
Анна Семенович
Анна Семенович разместила в Instagram фото, на котором позирует в мини-платье с кружевами и хвастается стройными ногами. Причем, в комментариях она отметила, что снимок не ретушировали с помощью фотошопа. «Пантера перед уборкой квартиры», — шутливо подписала она фотографию.
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова в дерзкой комбинации повторила фирменную позу Анджелины Джоли с «Оскара». Дополнением к минималистичному образу стали классические лодочки на каблуке. Финальный штрих — слегка небрежно собранные в пучок волосы и нюдовый мейкап.
Альбина Джанабаева
Пока все мы сидим по домам в самоизоляции, Альбина Джанабаева решила добавить в нашу жизнь ярких красок. Певица опубликовала фотографии, на которых позирует в красном стильном сарафане и с леопардовой повязкой на голове на фоне сочной зеленой листвы. «Царица полей и огородов», — подписала она архивные кадры в Instagram.
Фото: Instagram
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