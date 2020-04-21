Мини, бахрома и казаки: Светлана Бондарчук продемонстрировала эффектный образ в стиле бохо
Фото: Instagram
На этот раз Бондарчук опубликовала несколько кадров из фотосессии, сделанной неподалеку от ее дома. Не знаем, гуляла ли она по Патриаршим, устав находиться в самоизоляции, или же просто решила показать ранее неопубликованные кадры... В любом случае выглядела Светлана очень эффектно в образе в стиле бохо: шелковое мини-платье с длинной бахромой она дополнила черными казаками с контрастной белой вышивкой и длинными сережками, подчеркнувшими тонкую шею и зону декольте. Завершал весенний образ пышный букет белых георгинов.
Подписчики оценили стильный выход Светланы. «Очень красиво», «Я влюблена в это платье», «Светлана Прекрасная», «Невероятная!!!, «Очень нежно и стиль», «Чудесная мотивация жить дальше и с удовольствием, уважаемая Светлана!», «Как всегда стильная и элегантная», «Вау, Светлана... бывает же просто и со вкусом... а результат шикарный!!!», «Огонь», «Шикарная», «Какая красивая.... Какая нежная.... Какая ранимая... Тонкая.... Чувственная... ЖЕНЩИНА», «Очень красивая фотосессия и вы, Светлана», «Ох, как к лицу», «Великолепна», «Очень женственно», — пишут они в комментариях.
Фото: Instagram
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