Мини, бахрома и казаки: Светлана Бондарчук продемонстрировала эффектный образ в стиле бохо

На этот раз Бондарчук опубликовала несколько кадров из фотосессии, сделанной неподалеку от ее дома. Не знаем, гуляла ли она по Патриаршим, устав находиться в самоизоляции, или же просто решила показать ранее неопубликованные кадры... В любом случае выглядела Светлана очень эффектно в образе в стиле бохо: шелковое мини-платье с длинной бахромой она дополнила черными казаками с контрастной белой вышивкой и длинными сережками, подчеркнувшими тонкую шею и зону декольте. Завершал весенний образ пышный букет белых георгинов.