52-летняя Валерия в юбке-мини, косухе и ботфортах в тон восхитила поклонников стройными ногами

В свои 52 года многодетная мама и певица Валерия сохранила роскошную фигуру. Благодаря этому звезда может экспериментировать со стилем и запросто носить мини.

«Редко размещаю в постах цитаты, но сейчас, наткнувшись на одну, решила ею с вами поделиться — прям на злобу дня. "Оптимистический настрой ― это ключ к успеху. Сложно достичь даже небольших целей, если вы с самого начала настроены пессимистично. Именно поэтому важно всегда сохранять оптимизм". Далай Лама ХlV. Я всей душой разделяю эту мысль», — написала она под кадром с модной фотосессии.