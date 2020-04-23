52-летняя Валерия в юбке-мини, косухе и ботфортах в тон восхитила поклонников стройными ногами
Фото: Instagram Валерии
В свои 52 года многодетная мама и певица Валерия сохранила роскошную фигуру. Благодаря этому звезда может экспериментировать со стилем и запросто носить мини.
«Редко размещаю в постах цитаты, но сейчас, наткнувшись на одну, решила ею с вами поделиться — прям на злобу дня. "Оптимистический настрой ― это ключ к успеху. Сложно достичь даже небольших целей, если вы с самого начала настроены пессимистично. Именно поэтому важно всегда сохранять оптимизм". Далай Лама ХlV. Я всей душой разделяю эту мысль», — написала она под кадром с модной фотосессии.
Поклонники высоко оценили стиль звезды, отметив что она как всегда стройна и прекрасна. «Валерия, вы как всегда прекрасны», «Хороший образ», «Какая классная косуха», «Очень красивое сочетание цветов в одежде бордо с джинсой», «А я поняла, что хочу джинсовую юбку», «Мне бы такую фигуру, умничка», «Шикарная женщина», «30-летняя красотка», «Валерия вы прям как девочка... вашей фигуре можно только позавидовать», — пишут они.
Фото и видео: Instagram
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