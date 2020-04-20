Нюша в прозрачном мини 5-летней давности похвасталась загорелыми ногами
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Звезда позирует в своей гардеробной, демонстрируя экстремально короткое платье с асимметричным низом — то самое, в котором в 2015 году блистала в одном из своих клипов. Белое полупрозрачное кружево и прилегающий силуэт подчеркнули стройную фигуру певицы и золотистый загар. «На самоизоляции из крайности в крайность: пижама 24/7 либо концертный костюм. Вообще балуйте себя дома, устраивайте семейные обеды, как если пошли бы в ресторан, или даже на свидания. Не дайте рутине взять вверх» — прокомментировала Нюша новый пост в Instagram.
Фолловеры узнали платье из музыкального клипа 5-летней давности и не переставали осыпать звезду комплиментами. «Какая красавица ты, Нюша», «Платье — бомба», «Ты шикарная, Ню!», «Ты королева!», «Сразу видно, девушка танцами занималась, фигура говорит об этом», «Какие ножки!», «Идеальное тело!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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