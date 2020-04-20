Нюша в прозрачном мини 5-летней давности похвасталась загорелыми ногами

Фолловеры узнали платье из музыкального клипа 5-летней давности и не переставали осыпать звезду комплиментами. «Какая красавица ты, Нюша», «Платье — бомба», «Ты шикарная, Ню!», «Ты королева!», «Сразу видно, девушка танцами занималась, фигура говорит об этом», «Какие ножки!», «Идеальное тело!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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