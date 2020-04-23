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«Яркая, роскошная, великолепная»: Юлия Снигирь восхитила Сеть стильным фото с насыщенным макияжем

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Юлия Снигирь

Фото: Instagram Юлии Снигирь

36-летняя Юлия Снигирь поделилась необычной фотографией.

«Если совсем честно, то очень хочется надеть красивое платье и отправиться на премию Ника, чтобы получить свою статуэтку, которую мне планировали вручить за роль в сериале Новый Папа. Такое вот признание», — написала она.

«Ярко, роскошно», «Ого, ТАКОЙ я Вас еще не наблюдала! Великолепно», «Юленька, милая! Я просто была в шоке, когда увидела вас В Папе!! Такая тонкая, наша! Великолепная», — обсуждают они.

Фото и видео: Instagram

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