«Яркая, роскошная, великолепная»: Юлия Снигирь восхитила Сеть стильным фото с насыщенным макияжем
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Фото: Instagram Юлии Снигирь
36-летняя Юлия Снигирь поделилась необычной фотографией.
«Если совсем честно, то очень хочется надеть красивое платье и отправиться на премию Ника, чтобы получить свою статуэтку, которую мне планировали вручить за роль в сериале Новый Папа. Такое вот признание», — написала она.
«Ярко, роскошно», «Ого, ТАКОЙ я Вас еще не наблюдала! Великолепно», «Юленька, милая! Я просто была в шоке, когда увидела вас В Папе!! Такая тонкая, наша! Великолепная», — обсуждают они.
Фото и видео: Instagram
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