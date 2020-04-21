Екатерина Волкова в дерзкой комбинации повторила фирменную позу Анджелины Джоли с «Оскара»
Фото: Instagram
В новой публикации Волкова размышляла о молниеносно возникающих трендах и значении социальных сетей в жизни.
«Мне, как и большинству, почему-то в какой-то момент не все равно до чужих судеб. Вот, спрашиваю я себя — какое мне дело до жизни джиганов и им подобных? (я условно). Чем наполняется мое сознание? Бесконечные телеграм-каналы, тренды ютьюба, вкладка «интересное» и сплетничающие аккаунты инстаграма... Сейчас самое время поразмыслить, куда мы ходим виртуально, куда нас тянет, какая информация нас привлекает... но главное, провести генеральную уборку, чтобы освободить свои мысли для чего-то стоящего... и настоящего» — пишет актриса (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
На снимке звезда позирует в черно платье-комбинации длины макси с нескромным разрезом от бедра и декольте. Дополнением к минималистичному образу стали классические лодочки на каблуке. Финальный штрих — слегка небрежно собранные в пучок волосы и нюдовый мейкап. Модный прием с эффектным total black — один из главных в тактике Анджелины Джоли. К черным макси с силуэтным верхом и экстремальными разрезами актриса подобрала идеальную позу для фото, которая открывает бесконечно длинные ноги.
Фото: Globallook
Образ Екатерины Волковой собрал десятки комплиментов. «Платье вау! А про вас молчу», «Безумно стильный кадр», «Очень красивая!», «Превосходно выглядите», «Какая шикарная красавица» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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