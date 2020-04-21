Екатерина Волкова в дерзкой комбинации повторила фирменную позу Анджелины Джоли с «Оскара»

«Мне, как и большинству, почему-то в какой-то момент не все равно до чужих судеб. Вот, спрашиваю я себя — какое мне дело до жизни джиганов и им подобных? (я условно). Чем наполняется мое сознание? Бесконечные телеграм-каналы, тренды ютьюба, вкладка «интересное» и сплетничающие аккаунты инстаграма... Сейчас самое время поразмыслить, куда мы ходим виртуально, куда нас тянет, какая информация нас привлекает... но главное, провести генеральную уборку, чтобы освободить свои мысли для чего-то стоящего... и настоящего» — пишет актриса (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).