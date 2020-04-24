Дарья Повереннова в ярком вельветовом жакете и плиссированном платье подбодрила фанатов во время карантина
Фото: Instagram
Дарья Повереннова опубликовала в микроблоге оптимистичный пост, чтобы поддержать подписчиков, «застрявших» в самоизоляции. Для публикации актриса выбрала кадры яркой фотосессии, на которой позировала в плиссированном платье с кружевным верхом и в ярко-синем вельветовом жакете.
«Ничего-ничего! Скоро кааак начнем кататься на эскалаторах в метро и торговых центрах! Надо только немного потерпеть! Если бы вам сейчас сказали: «карантин окончен», что бы вы сделали? Я бы поехала навестить маму, а потом детей, чтобы наконец-то увидеть нового друга - таксу Чарли.», — подбодрила она фолловеров.
«Вам очень идет этот наряд», «Дашенька! Красотка на карантине», «Красиво! Ярко! Нарядно!», — похвалили яркий образ Дарьи подписчики и рассказали в комментариях о своих планах на светлое и здоровое будущее без коронавируса.
А какие у вас планы на время, когда отменят режим самоизоляции? Расскажите в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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