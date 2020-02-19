### Рианна После того, как Рианна, которая 20 февраля отметит 32-летие, заметно поправилась, одни поклонники начали ее осуждать и советовали вернуться к прежним формам, а другие, напротив, решили, что теперь звезда выглядит более женственно и сексуально. Сама она не переживает из-за того, что больше не соответствует модельным стандартам. Певица регулярно демонстрирует пышные формы на красных дорожках, в соцсетях и в рекламных кампаниях нижнего белья, которая сама и выпускает для таких же, как она — раскрепощенных, сексуальных и уверенных в себе.### Адриана Лима Одна из самых соблазнительных и эффектных моделей в мире Адриана Лима добилась карьерных высот, родила двоих детей, перестала быть «ангелом» Victoria's Secret и... позволила себе расслабиться. Сейчас Адриана, которая в июне отметит 39-летие, выглядит полнее, чем раньше, и совершенно не переживает по этому поводу.### Ева Польна Экс-солистка популярной в 90-е группы «Гости из будущего» Ева Польна начала сольную карьеру и успешно выступает до сих пор. У певицы подрастает двое дочерей — 14-летняя Эвелин от певца Дениса Клявера и 12-летняя Амалия от бизнесмена Сергея Пильгуна. Из тростинки Ева превратилась в эффектную женщину с формами и вполне довольна своим образом.### Кристина Агилера Кристина Агилера тоже перестала быть миниатюрной красоткой с точеной фигурой. Долгое время певица отчаянно боролась с собственным телом, сидела на диетах, занималась в спортзале до изнеможения, а потом... полюбила свои пышные формы и заявила, что чувствует себя настоящей женщиной — прекрасной и уверенной в себе.### Бритни Спирс Бритни Спирс покорила мировую сцену в 1999 году, выпустив альбом, названный в честь ее одноименного хита Baby One More Time. Она продолжает снимать клипы и выступать, однако былой оглушительной популярности уже нет, а из поп-принцессы в поп-королеву Спирс так и не превратилась. В последнее время располневшая несколько лет назад звезда регулярно демонстрирует в соцсетях свои тренировки, однако пока в былую форму она не вернулась.### Екатерина Стриженова Екатерина Стриженова впервые снялась в кино, кода ей было всего четырнадцать лет. Теперь она успешная актриса и телеведущая, жена, мама двоих дочерей и даже бабушка. Многие поклонники запомнили Екатерину стройной жгучей красоткой и теперь советуют ей вернуть былые формы.### Селена Гомес Селена Гомес на недавней церемонии вручения American Music Awards появилась в мини-платье от Versace. Яркий наряд очень туго сидел на пышной фигуре звезды: грудь Селены буквально рвалась наружу, а живот выглядел так, как будто она находится в интересном положении. Пользователи Сети в итоге раскритиковали этот образ Гомес, а платье ее сравнили с полотенцем. А некоторые и вовсе посоветовали Селене похудеть.### Анна Нетребко Шикарная женщина и талантливая певица Анна Нетребко не стремится быть тростинкой и соответствовать модельным стандартам. Она гордится своими шикарными формами и заявляет, что оперная дива не должна быть худышкой.### Милла Йовович Милла Йовович начала модельную и актерскую карьеру еще в юности, когда еще была субтильной девочкой. Сейчас она счастливая мама троих детей и женщина, которая не переживает из-за каждого набранного килограмма.### Бейонсе Бейонсе прославилась в конце 90-х в составе группы Destiny’s Child, когда выглядела как милая и задорная девчонка. Сейчас она сама себе босс, мать троих детей, бизнесвумен и женщина с аппетитными формами.### Кейт Мосс Пока коллеги Кейт Мосс, супермодели 90-х Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон регулярно занимаются спортом и йогой, ведут здоровый образ жизни и пишут книги о том, как оставаться молодой и красивой, сама Кейт... не парится. Модель тусуется на вечеринках, свежевыжатым сокам и всяким смузи предпочитает напитки покрепче и ряды сторонников ЗОЖ пополнить не стремится. В итоге к 45 годам результат такого выбора — налицо. Правда, саму Кейт морщины, не самый свежий вид и лишние килограммы не смущают вообще. Мосс продолжает менять молодых бойфрендов и заключать модные контракты — благо фотошоп все исправит, а вот к пластике модель, судя по всему, равнодушна.### Анна Седокова Анна Седокова постоянно рассуждает о том, насколько худой и стройной должна быть идеальная красотка. Сама певица заявляет, что гордится своими пышными формами, не собирается изматывать себя диетами и... прятать свою красоту под одеждой.### Джессика Симспон Джессика Симспон за двадцать лет карьеры стала... практически в два раза больше. Сейчас, после рождения троих детей, она старается следить за собой, но не стремиться к былым формам.### Ева Лонгория В популярном сериале «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория играла бывшую модель и жену богача Габриэль Солис, которая так боится поправиться и перестать влезать в дизайнерские вещи самого маленького размера, что не только отказывает себе в лакомствах, но и не хочет рожать детей. В жизни Ева вообще не переживает из-за лишнего веса. Папарацци регулярно фотографируют ее в бикини на пляжах во время отдыха с супругом, бизнесменом Хосе Антонио Бастоном. На снимках прекрасно видны и лишние килограммы, и жирок вместо пресса, и целлюлит... СМИ и вовсе регулярно сообщают о беременности актрисы после таких вот кадров. Сама Лонгория просит оставить ее в покое и просто наслаждается жизнью — от любимой пиццы или другого непристойно калорийного блюда ради стального пресса она отказываться не собирается.### Виктория Боня Виктория Боня прославилась благодаря участию в шоу «Дом-2», тогда ее сравнивали с голливудской звездой Аyджелиной Джоли. Правда, Анджелина за последние годы стремительно тает, а Виктория, напротив, набирает массу и уверяет, что делает это целенаправленно.### Дженнифер Лав Хьюитт «Я родила двоих детей, я располнела и больше не выгляжу как модель. Зато я счастлива и ощущаю себя боле женственной. Худеть я не собираюсь», — заявила превратившаяся из худышки в пышку Дженнифер Лав Хьюитт в одном из интервью.### Лолита Милявская Одна из самых уверенных в себе российских знаменитостей Лолита Милявская не пытается соответствовать модельным стандартам, зато запросто выходит на подиум и гордится своим телом.### Леди Гага Леди Гага не скрывает, что никогда не была красоткой с идеальной фигурой, покоряющей мужчин с первого взгляда. Правда, в начале карьеры певица и актриса прислушалась к мнению продюсеров и сбросила несколько килограммов. Став звездой, она перестала стараться соответствовать модельным стандартам и начала пропагандировать бодипозитив.### Кэти Перри Многие уже даже и не помнят, что одна из самых успешных мировых поп-звезд современности, пышнотелая красотка Кэти Перри когда-то была очень худенькой миниатюрной девушкой, которой многие заботливые поклонники советовали больше есть.### Нелли Фуртадо Карьера Нелли Фуртадо пошла вверх в конце 90-х. Ее хит I'm Like A Bird (за него Нелли выиграла «Грэмми» в номинации «Лучший женский поп-вокал») слышали, наверное, все. Ее пластинки и синглы разошлись по миру общим тиражом свыше сорока миллионов экземпляров. Несколько лет назад Нелли стала выглядеть иначе и из девчонки с торчащими ключицами превратилась в аппетитную даму. ### Анастасия Волочкова Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова регулярно бомбит подписчиков в Instagram своими фото в бикини. Купальники она предпочитает микроскопические и своими формами очень гордится. В Сети часто критикуют ее огромную грудь, слишком широкие плечи, мощные ноги и даже сравнивают Настю с трансвеститом. «Тем, кто меня критикует, я всегда говорю – завидуйте молча, занимайтесь спортом. И будьте добрее», — советует хейтерам Волочкова.### Айшвария Рай Красавица Айшвария Рай прекрасна в любом весе. Правда, не все поклонники и критики голливудской звезды с этим согласны.### Алиша Кис Алиша Кис несколько лет назад начала пропагандировать любовь к естественной женской красоте: полностью отказалась от макияжа и перестала заплетать свои пышные кудри в тугие косы. Кис выступает против диет и отношения к женщине как к сексуальному объекту. В одном из интервью певица заявила, что она зря много лет слушала продюсеров, навязывавших ей стандарты красоты и привлекательности. Фото: starface, eastnews, getty, globallookpress, instagram, youtube, Екатерина Ширинкина / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!